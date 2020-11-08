Беременная невестка Валерии нежно поздравила мужа с 22-летием: «Безумно люблю»
Фото: @lianashulginaa / Instagram
8 ноября день рождения отмечает бизнесмен и блогер Арсений Шульгин. Сын Валерии получил десятки поздравлений, в том числе от звездной мамы и любимой жены. После долгожданного переезда Лиана устроила суперсюрприз дома и украсила всю квартиру десятками золотых шаров с поздравлениями. Девушка подготовила праздничный торт в форме роскошного автомобиля с водителем, приготовленным по фотографии Арсения. Лиана организовала сюрприз не одна — ей помогала семья, которая торжественно поздравила бизнесмена по его приезде с работы после полуночи.
Под праздничным снимком Лиана написала: «Любимый, с днем рождения!!! Я тебя безумно люблю!!! Каждый раз думаю, как же важно сделать в жизни правильный выбор. Я безмерно рада, что именно ты идёшь со мной по жизни, рука об руку. Я всегда буду рядом. Моя защита, моя поддержка, моя опора @arseniy_shulgin».
Фото: @lianashulginaa / Instagram
Поспешила поздравить в Сети и звездная мама Арсения. Валерия опубликовала архивное фото с сыном и написала троагтельный пост на своей странице в Instagram: «Радость моя, Сенечка @arseniy_shulgin , я счастливейшая из матерей, потому что 22 года назад ты появился на свет. Поздравляю тебя с днем твоего рождения! С самого младенчества ты был очень смышленным, добрым и не по возрасту сознательным. Как мне с тобой было всегда интересно и радостно общаться, то же самое испытываю и сегодня. Ты так рано стал самостоятельным и взрослым, что мне даже немножко грустно от этого, но вместе с тем испытываю невероятную материнскую гордость от того, что воспитала настоящего мужчину. Больше всего на свете хочу, чтобы ты был здоров и счастлив. Люблю тебя бесконечно. С нетерпением жду твоего продолжения, которое тоже буду очень сильно любить. P. S. Фото архивное».
Фото: @valeriya / Instagram
Конец октября у семьи Шульгиных стал богат на события: только пара сообщила о беременности Лианы, как уже обрадовала фолловеров первыми фотографиями из новой квартиры. Молодожены жили в одной из квартир в башне «Москва-Сити», однако семья после счастливых новостей о скором рождении ребенка решила переехать в новый дом. Шульгины выбрали роскошный жилой комплекс в Москве с видом на город.
Фото: @lianashulginaa / Instagram
Напомним, что Арсений — младший сын Валерии и ее бывшего супруга Александра Шульгина. Старший сын певицы Артемий тайно женился летом 2019-го, но пока не сообщалось о том, что у них будет первенец. Дочь Валерии Анна пока не замужем. Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин официально женился на своей 22-летней избраннице Лиане Волковой в конце лета этого года.
К слову, недавно мы писали, как беременная невестка Валерии раскрыла секрет успокоения нервной системы. 22-летняя избранница Арсения Шульгина откровенно ответила на вопросы подписчиков.
Фото и видео: @lianashulginaa, @valeriya / Instagram
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