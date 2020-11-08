Беременная невестка Валерии нежно поздравила мужа с 22-летием: «Безумно люблю»

Напомним, что Арсений — младший сын Валерии и ее бывшего супруга Александра Шульгина. Старший сын певицы Артемий тайно женился летом 2019-го, но пока не сообщалось о том, что у них будет первенец. Дочь Валерии Анна пока не замужем. Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин официально женился на своей 22-летней избраннице Лиане Волковой в конце лета этого года.

К слову, недавно мы писали, как беременная невестка Валерии раскрыла секрет успокоения нервной системы. 22-летняя избранница Арсения Шульгина откровенно ответила на вопросы подписчиков.