Беременная невестка Валерии рассказала, что поправилась на 10 кг: «В еде себя не ограничиваю»

«Многие девочки спрашивают и интересуются: на сколько я поправилась? Когда появился животик? Ограничиваю ли я себя в калориях/еде чтобы не поправиться?

За 2 месяца до беременности мой вес был 43 кг, постепенно к беременности я начала набирать вес! Крайний вес был 45 кг. ⠀ За 1-й триместр я набрала 4 кг, и мой вес встал. Весь 2-й триместр я почти не набирала. Ела очень много, врач постоянно увеличивала норму калорий. Животик был очень маленький, все спрашивали: где?, точно беременна?, почему такой маленький животик?. ⠀ В начале сентября мы поехали в Турцию и тадааам, после отдыха я приехала + 3 кг! С этого момента мы начали активно расти. Мы выросли почти с плоского животика до животика, как на фото, за месяц. У меня очень стала болеть поясница, произошла сильная нагрузка, почти неделю пришлось лежать. Помог мануальный терапевт и бандаж.

Сейчас у нас 3-й триместр, общая прибавка в весе — 9-10 кг, вес — 54-55 кг держится весь октябрь! Он распределился по всему телу, качество тела изменилось, чувствуется отечность/вода! В еде и в калориях я себя совсем не ограничиваю! Не знаю, сколько наберу еще. Чувствую, приходить в форму будет сложно. Вот такие вот дела», — откровенно рассказала в Instagram Лиана Шульгина.

Малыш станет первым внуком или внучкой своей знаменитой бабушки. Лиана и Арсений поженились в конце августа. Старший сын Валерии Артем женат уже больше года, но детей у него пока нет. Дочь артистки Анна под венец пока не торопится.