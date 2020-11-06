«Сама нежность»: беременная невестка Валерии показала большой живот в шелковой ночнушке

Напомним, что Арсений — младший сын Валерии и ее бывшего супруга Александра Шульгина. Старший сын певицы Артемий тайно женился летом 2019-го, но пока не сообщалось о том, что у них будет первенец. Дочь Валерии Анна пока не замужем. Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин официально женился на своей 22-летней избраннице Лиане Волковой в конце лета этого года.

Пользователи Сети поинтересовались у Лианы о поле ребенка, и она честно ответила: «Уже лопали шар. Уже знаем пол. Выставим позже». Имя будущего ребенка невестка Валерии тоже оставила в тайне: «Думаем. Хотели одно имя, но Сеня сейчас предложил другое». Девушка также подчеркнула, что готова к материнству, потому что помогала в воспитании двух младших сестер. На вопрос о доме для малыша Лиана ответила, что пока они решили пожить на съемной квартире: «Снимать очень удобно. Жить в собственном доме я пока не готова». Фолловеры поинтересовались и, как пара сообщила о беременности родителям: «Сразу всех обзвонили. Все были очень рады» и «В первый же день. Мы так рады были, не могли молчать».