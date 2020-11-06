«Сама нежность»: беременная невестка Валерии показала большой живот в шелковой ночнушке
Фото: Instagram Лианы Шульгиной
Лиана Шульгина опубликовала в Instagram фото, на котором позирует с большим животом в шелковой сорочке. «Меня очень вдохновляют девушки которые не боятся идти собственной дорогой, ставить под сомнение общепринятые нормы и добиваться успеха, играя по своим правилам. Узнали себя?! Я — да!», — написала она.
Фото: Instagram Лианы Шульгиной
Фолловеры тем временем начали писать о том, как Лиана расцвела во время беременности и гадать, кто же у нее родится: «Сама нежность», «Красивая будет доча!)я думаю,что все таки именно ОНА», «Бозе мой, какая куколка, мальчик будет», «Как же беременность красит женщину! Лиана, вы прекрасно выглядите!», «Такая нежная. Как Вас украшает беременность», «Милая, нежная беременяшка».
Напомним, что Арсений — младший сын Валерии и ее бывшего супруга Александра Шульгина. Старший сын певицы Артемий тайно женился летом 2019-го, но пока не сообщалось о том, что у них будет первенец. Дочь Валерии Анна пока не замужем. Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин официально женился на своей 22-летней избраннице Лиане Волковой в конце лета этого года.
Пользователи Сети поинтересовались у Лианы о поле ребенка, и она честно ответила: «Уже лопали шар. Уже знаем пол. Выставим позже». Имя будущего ребенка невестка Валерии тоже оставила в тайне: «Думаем. Хотели одно имя, но Сеня сейчас предложил другое». Девушка также подчеркнула, что готова к материнству, потому что помогала в воспитании двух младших сестер. На вопрос о доме для малыша Лиана ответила, что пока они решили пожить на съемной квартире: «Снимать очень удобно. Жить в собственном доме я пока не готова». Фолловеры поинтересовались и, как пара сообщила о беременности родителям: «Сразу всех обзвонили. Все были очень рады» и «В первый же день. Мы так рады были, не могли молчать».
Фото и видео: instagram
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