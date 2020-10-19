Младший сын Валерии показал фото УЗИ беременной жены: «Такие теперь будни»
Фото: www.instagram.com/lianashulginaa/
После пышной свадьбы Арсений и Лианы Шульгиных поклонники пары начали подозревать, что свадьба была быстрой не просто так. И подписчики стали спрашивать в комментариях, когда младший сын Валерии станет отцом. Новоявленные супруги отрицали все слухи, посмеялся на днях над ними и Иосиф Пригожин, заявив, что пока не собирается становиться дедом. Хотя за пару дней до этого Арсений в сториз показал жену с большим животом.
И когда все стало очевидным, Арсений и Лиана подтвердили, что ждут первенца.
И теперь молодой будущий отец рассказал, как проходят его дни с беременной супругой. В Instagram Арсений показал фото УЗИ Лианы. «Теперь такие будни», — подписал он снимок.
И теперь, когда пара рассекретила беременность, Арсений и Лиана открыто шутят над ее интересным положением. Так, в сториз Шульгина появилось видео, где он гладит супругу по большому животу, приговаривая со смехом: «Лиана хорошо поела».
Арсений — младший сын Валерии и ее бывшего супруга Александра Шульгина. Старший сын певицы Артемий тайно женился летом 2019-го, но пока не сообщалось о том, что у них будет первенец. Дочь Валерии Анна пока не замужем.
Фото и видео: Instagram Валерии, Арсения и Лианы Шульгиных
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