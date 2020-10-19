Младший сын Валерии показал фото УЗИ беременной жены: «Такие теперь будни»

После пышной свадьбы Арсений и Лианы Шульгиных поклонники пары начали подозревать, что свадьба была быстрой не просто так. И подписчики стали спрашивать в комментариях, когда младший сын Валерии станет отцом. Новоявленные супруги отрицали все слухи, посмеялся на днях над ними и Иосиф Пригожин, заявив, что пока не собирается становиться дедом. Хотя за пару дней до этого Арсений в сториз показал жену с большим животом.

И когда все стало очевидным, Арсений и Лиана подтвердили, что ждут первенца.

И теперь молодой будущий отец рассказал, как проходят его дни с беременной супругой. В Instagram Арсений показал фото УЗИ Лианы. «Теперь такие будни», — подписал он снимок.