Беременная невестка Валерии раскрыла секрет успокоения нервной системы
Фото: @lianashulginaa / Instagram
Конец октября у семьи Шульгиных стал богат на события: только пара сообщила о беременности Лианы, как уже обрадовала фолловеров первыми фотографиями из новой квартиры. Молодожены жили в одной из квартир в башне «Москва-Сити», однако семья после счастливых новостей о скором рождении ребенка решила переехать в новый дом. Шульгины выбрали роскошный жилой комплекс в Москве с видом на город. После долгожданного переезда Лиана решила рассказать фолловерам о беременности и сложностях, с которыми она сталкивается.
Лиана поделилась с пользователями Сети, как успокаивает нервную систему. Девушка пользуется необычным способом — составляет детские мозаики вместе с младшей сестрой. Одну из них Лиана показала в Stories на своей странице в Instagram и написала: «Для успокоения нервной системы. Особенно в 1 триместре. Не знаю, где покупали (отметила бы), Алексе подарили. Села попробовать и не могу оторваться».
Фото: @lianashulginaa / Instagram
Напомним, что Арсений — младший сын Валерии и ее бывшего супруга Александра Шульгина. Старший сын певицы Артемий тайно женился летом 2019-го, но пока не сообщалось о том, что у них будет первенец. Дочь Валерии Анна пока не замужем. Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин официально женился на своей 22-летней избраннице Лиане Волковой в конце лета этого года.
К слову, недавно мы писали, как младший сын Валерии показал фото УЗИ беременной жены: «Такие теперь будни».
Фото и видео: @lianashulginaa / Instagram
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