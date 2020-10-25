Молодая невестка Валерии рассказала о беременности: «Уже знаем пол»
Фото: @lianashulginaa / Instagram
Конец октября у семьи Шульгиных стал богат на события: только пара сообщила о беременности Лианы, как уже обрадовала фолловеров первыми фотографиями из новой квартиры. Молодожены жили в одной из квартир в башне «Москва-Сити», однако семья после счастливых новостей о скором рождении ребенка решила переехать в новый дом. Шульгины выбрали роскошный жилой комплекс в Москве с видом на город. После переезда Лиана решила ответить на многочисленные вопросы фолловеров и рассказала о беременности и будущих родах.
Фото: @lianashulginaa / Instagram
Пользователи Сети поинтересовались у Лианы о поле ребенка, и она честно ответила: «Уже лопали шар. Уже знаем пол. Выставим позже». Имя будущего ребенка невестка Валерии тоже оставила в тайне: «Думаем. Хотели одно имя, но Сеня сейчас предложил другое». Девушка также подчеркнула, что готова к материнству, потому что помогала в воспитании двух младших сестер. На вопрос о доме для малыша Лиана ответила, что пока они решили пожить на съемной квартире: «Снимать очень удобно. Жить в собственном доме я пока не готова». Фолловеры поинтересовались и, как пара сообщила о беременности родителям: «Сразу всех обзвонили. Все были очень рады» и «В первый же день. Мы так рады были, не могли молчать».
Фото: @lianashulginaa / Instagram
Напомним, что Арсений — младший сын Валерии и ее бывшего супруга Александра Шульгина. Старший сын певицы Артемий тайно женился летом 2019-го, но пока не сообщалось о том, что у них будет первенец. Дочь Валерии Анна пока не замужем. Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин официально женился на своей 22-летней избраннице Лиане Волковой в конце лета этого года.
К слову, недавно мы писали, как младший сын Валерии показал фото УЗИ беременной жены: «Такие теперь будни».
Фото и видео: @lianashulginaa / Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!