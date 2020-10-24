Беременная невестка Валерии с мужем переехала в новую роскошную квартиру

Беременная невестка Валерии опубликовала первые снимки с момента переезда. Молодожены жили в одной из квартир в башне «Москва-Сити», однако семья после счастливых новостей о скором рождении ребенка решила переехать в новый дом. Шульгины выбрали роскошный жилой комплекс в Москве с видом на город. Арсений уже успел показать шикарный подъезд корпуса и даже провести мини-экскурсию по квартире. Младший сын Валерии поделился видео в Stories на своей странице в Instagram, в которых продемонстрировал просторную гостиную с панорамными окнами, коридор, отделанный темным деревом и привезенное из старого дома фортепиано.