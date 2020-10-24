Беременная невестка Валерии с мужем переехала в новую роскошную квартиру
Фото: @lianashulginaa / Instagram
Беременная невестка Валерии опубликовала первые снимки с момента переезда. Молодожены жили в одной из квартир в башне «Москва-Сити», однако семья после счастливых новостей о скором рождении ребенка решила переехать в новый дом. Шульгины выбрали роскошный жилой комплекс в Москве с видом на город. Арсений уже успел показать шикарный подъезд корпуса и даже провести мини-экскурсию по квартире. Младший сын Валерии поделился видео в Stories на своей странице в Instagram, в которых продемонстрировал просторную гостиную с панорамными окнами, коридор, отделанный темным деревом и привезенное из старого дома фортепиано.
Напомним, что Арсений — младший сын Валерии и ее бывшего супруга Александра Шульгина. Старший сын певицы Артемий тайно женился летом 2019-го, но пока не сообщалось о том, что у них будет первенец. Дочь Валерии Анна пока не замужем. Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин официально женился на своей 22-летней избраннице Лиане Волковой в конце лета этого года.
Фото: @arseniy_shulgin / Instagram
К слову, недавно мы писали, как младший сын Валерии показал фото УЗИ беременной жены: «Такие теперь будни».
А вам понравился новый дом семьи Шульгиных? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @lianashulginaa, @arseniy_shulgin / Instagram
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