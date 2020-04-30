Как выглядела Рене Зеллвегер до пластической операции, едва не стоившей ей карьеры

Рене Зеллвегер родилась в обычной семье, но с детства мечтала стать актрисой. Она даже занималась в театральной студии Техасского университета, но на сцене себя не видела. Ее привлекало именно кино.

На первые кинопробы Рене попала в 22 года. Она старалась не пропускать кастинги, участвовала в отборах актрис даже в самые низкосортные картины.

Актриса не была красавицей в классическом понимании. У нее были своеобразные черты лица с хитрым прищуром, который позже стал ее визитной карточкой, и пухлые щеки. Кроме того, в юности Зеллвегер не была худышкой.