Как выглядела Рене Зеллвегер до пластической операции, едва не стоившей ей карьеры
Фото: East News
Рене Зеллвегер родилась в обычной семье, но с детства мечтала стать актрисой. Она даже занималась в театральной студии Техасского университета, но на сцене себя не видела. Ее привлекало именно кино.
На первые кинопробы Рене попала в 22 года. Она старалась не пропускать кастинги, участвовала в отборах актрис даже в самые низкосортные картины.
Актриса не была красавицей в классическом понимании. У нее были своеобразные черты лица с хитрым прищуром, который позже стал ее визитной карточкой, и пухлые щеки. Кроме того, в юности Зеллвегер не была худышкой.
Фото: Кадр видео
Тем не менее пройдя не один десяток кинопроб, Рене получила второстепенную роль в фильме ужасов «Техасская резня бензопилой — 4». Она и до этого успела появиться на экранах в нескольких фильмах, но это были практические незаметные роли.
Первый успех пришел к Рене Зеллвегер в 1996 году, когда она сыграла в фильме «Джерри Магуайер» с Томом Крузом. Тогда о молодой Рене заговорили как о перспективной актрисе.
Фото: Кадр фильма
До «Дневника Бриджит Джонс» оставалось еще пять лет. За это время талантливая Зеллвегер успела сняться еще в десятке картин. Режиссеры, зрители и камера полюбили Рене, отличавшуюся явным актерским талантом и необычной внешностью.
За годы съемок Рене незначительно меняла имидж: она то отрезала волосы, то вновь отращивала их, была блондинкой, брюнеткой и шатенкой. Но после экспериментов и преображений для разных ролей всегда возвращалась в наиболее комфортный для себя образ: блондинки с волосами средней длины (листайте галерею).
Фото: East News
Звездный час Зеллвегер настал, когда она в 2001 году снялась в «Дневнике Бриджит Джонс». Гонорар за роль неуклюжей, смешной, но трогательной журналистки составил несколько миллионов долларов. А зрители не переставая обсуждали внешний вид актрисы. Для роли 31-летняя хрупкая Рене поправилась на 20 кг, но за «тяжелые» неудобства она получила приличную денежную компенсацию.
Фото: Supplied by FilmStills.net/ Global Look press
Через год она появилась в мюзикле «Чикаго» и получила за роль Рокси Харт 10 млн долларов и первую номинацию на «Оскар» за лучшую женскую роль. В этот раз статуэтка ушла Николь Кидман, но свой «Оскар» Рене все же получила всего через год за лучшую роль второго плана в фильме «Холодная гора».
После Рене Зеллвегер сыграла еще во многих успешных картинах, среди которых «Бриджит Джонс: грани разумного», «Нокдаун», «Дело №39» и других.
И неожиданно в 2014 году Рене после долгого отсутствия перед публикой появилась неузнаваемой. Поклонники обожали Рене за ее природную красоту, задорную улыбку и неповторимый взгляд. И вдруг перед публикой оказалась Зеллвегер с другим лицом. На фотосете многие фотографы даже не узнали ее и перешептывались, спрашивая друг у друга, кто перед ними.
Слух о том, что Рене легла под нож хирурга, разлетелся молниеносно. Вместо знакомого всем лица с пухлыми щечками зрители увидели лицо актрисы с четко очерченным и выступающими скулами. Взгляд стал более распахнутым, а фанаты заметили, что даже бедра Рене стали не такими пышными, как раньше.
Фото: East News
Пресса обсуждала изменившуюся Зеллвегер несколько недель, журналисты искали хирургов, которые могли бы прокомментировать то, что сделала обладательница «Оскара» с лицом. Сама Рене молчала. Она даже пала в депрессию из-за такого приема, а точнее неприятия ее новой внешности.
Специалисты разделились во мнении: одни утверждали, что Рене убрала комки Биша, что сделало ее щеки впалыми, перенесла блефаропластику, раскрывшую глаза, и подтяжку. Другие уверяли, что Зеллвегер не ложилась под нож, а увлеклась косметологическими процедурами.
Фото: East News
Немного придя в себя, Рене Зеллвегер рассказала СМИ, что пластику не делала, а ее внешность изменилась из-за того, что она нашла внутреннюю гармонию и много работала над собой.
Позже Рене постаралась вернуть себе прежнее лицо. Какие манипуляции она провела для этого, остается тайной. Это событие СМИ также не обошли стороной.
В 2016 году она появилась в «Дневнике Бриджит Джонс — 3» уже иной. Многие фанаты Бриджит признались, что не могу больше воспринимать свою любимую героиню из-за того, что лицо актрисы изменилось.
За последние годы Рене Зеллвегер сыграла в четырех фильмах, один из которых — «Джуди» — сделал ее лучшей актрисой года и принес «Оскар».
Фото: East News
Позитивно настроенная Рене отмечает, что она не стареет, потому что в ее жизни много положительных эмоций. Но от камер не ускользает тот факт, что время все же делает свое дело.
Фото: East News
Многие актрисы и актеры в погоне за вечной молодостью рискуют и обращаются за помощью к хирургам. У кого-то этот опыт становится успешным, а кто-то рискует завершить карьеру после выхода из клиники пластической хирургии.
Рене Зеллвегер смогла выйти из кризиса и вернуться на большой экран, кинокритики отмечают, что после успеха «Джуди» Рене ждет еще долгое актерское будущее.
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Фото: East News, Supplied by FilmStills.net/ Global Look press
Видео: TheTalko, Россия 24
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