«Фирменная» щербинка и «другое» лицо: как выглядела Алла Пугачева до увлечения бьюти-процедурами
Фото: Starface
Народная артистка не стесняется своего возраста. И, в день рождения поблагодарив всех за поздравления, с юмором отметила: «Пошла на 8-й десяток». При этом она показала своей многомиллионной армии поклонников правдивое селфи — без макияжа и укладки. И взамен получила тысячи комплиментов.
Многие сходятся во мнении, что рядом с молодым мужем (Галкин моложе Пугачевой на 27 лет) Алла Борисовна и сама расцвела и похорошело. И, если раньше — 15-20 лет назад — у нее был лишний вес (с ним она с переменным успехом борется всю жизнь), то теперь она может похвастаться точеной фигурой.
Фото: Instagram
Алла Пугачева в недавнем интервью рассказала, что пользуется услугами косметологов, но никогда не прибегала к помощи пластических хирургов. Но справедливости ради стоит отметить, что в середине 90-х внешность народной артистки резко изменилась: она после недолгого отсутствия в «эфире» появилась перед публикой сильно похудевшей и помолодевшей.
Как же выглядела Алла Пугачева до, как она отмечает, косметологических процедур.
Фото: Starface
Родители отдали Аллу Пугачеву в музыкальную школу, когда ей было всего 5 лет (в 1954-м) и уже в тот же год у нее состоялся первый концерт. Мама-фронтовичка, сама музыкально одаренная, следила, чтобы будущая звезда занималась игрой на пианино не менее 3 часов в день. Инструмент доставили даже в деревню, где Алла проводила летние каникулы.
Подруги детства Аллы Борисовны вспоминали, что Алла была активным ребенком, заводилой. «Она была в центре внимания уже в детстве, а на сельской дискотеке у нее даже был ухажер, — рассказывали те, кто общался с Пугачевой больше полувека назад. — Она тогда носила длинную толстую косу и очки».
Фото: Кадр видео
Когда Пугачева была совсем юной, ее окружению было понятно, что из нее растет талантливая артистка. Песни она сочиняла со школьных лет, прекрасно музицировала и пела. Но талантливая девочка, по словам очевидцев, отличалась непростым характером (росла в послевоенные годы в дворовой среде) и могла за себя постоять, а в 14 лет начала курить. От этой привычки Алла Борисовна избавилась лишь полвека спустя, когда появились проблемы со здоровьем.
Алла Пугачева училась на втором курсе музыкального училища, когда отправилась в свои первые гастроли в 1964 году, а уже в 1965-м записала на радио свою первую композицию «Робот», тогда ей было всего 16 лет.
Вскоре ее песни стали завоевывать любовь слушателей, а первое появление Пугачевой на ТВ состоялось в 1967 году. Из-за начала карьеры молодая артистка даже не получила диплом об окончании обучения в училище — ее попросту не допустили к выпускным экзаменам.
В 20 лет Алла Пугачева впервые вышла замуж, ее избранником стал Миколас Орбакас, от которого она родила дочь Кристину. Пугачева официально взяла фамилию мужа, но не сцену выходила под своей девичьей фамилией, которая в то время была уже многим известна. Брак с Орбакасом распался всего через 4 года.
Фото: Кадр видео
Пугачева много гастролировала, выступала с известными коллективами и записывала сольные песни.
Большой успех пришел к Алле в конце 1970-х, когда на экраны вышел фильм «Женщина, которая поет» и видео на песню «Арлекино». Молодой дизайнер Вячеслав Зайцев для фильма создал для Аллы Борисовны знаменитое платье-балахон, которое было ее визитной карточкой несколько лет, в концертах артистки платья подобного кроя появлялись и вовсе десятилетиями. Балахон трансформировался в разного вида наряды, а после скрывал недостатки фигуры артистки, которые вскоре у нее появились.
Фото: Genrietta Peryan/ Global look press
С тех пор имя Пугачевой стало известным не только в СССР, но и за его пределами. В 80-х и начале 90-х Алла Борисовна сотрудничала с известными отечественными и зарубежными музыкантами: Дином Ридом, группой Herreys, Владимиром Кузьминым и другими.
Этот период, который назвали в творчестве Примадонны «молодежным», отметился не только неимоверным карьерным взлетом артистки, но и сменой ее имиджа. Наряду с цветными балахонами Пугачева стала носить современные брючные костюмы. Тогда Алла Борисовна много гастролировала за рубежом: в Швеции, Бельгии, Норвегии, Австрии, Финляндии и других европейских странах. Позиционировала она себя как рок-певицу.
Фото: Кадр видео
Эстрадный успех Аллы Пугачевой перемежался с успехом ее бизнес-проектов и многочисленными браками (Миколас Орбакас, Александр Стефанович, Евгений Болдин, Филипп Киркоров и Максим Галкин).
В начале 90-х Алла Пугачева создала свои знамениты «Рождественские встречи», которые стали одним из главных телевизионных шоу во время новогодних каникул.
Вскоре после свадьбы и венчания с Филиппом Киркоровым Алла Пугачева объявила о творческом отпуске, но уже через год вернулась на сцену.
Фото: Igor Flis/ Global Look press
Примерно в это же время — в конце 90-х поклонники стали замечать, что внешность Аллы Пугачевой и ее фигура меняются. Долгие годы Примадонна боролась с лишним весом. На диеты она начала садиться еще на заре карьеры в 70-х годах, когда не обладала сильно выдающимися формами. Алла Борисовна, по сведениям многих источников, даже прибегала к помощи специалистов в Центральном НИИ курортологии и физиотерапии.
Но, как показало время, все попытки были неудачными в 90-х Алла Борисовна имела лишние кило, с которыми вступила в решительную схватку.
В 1998 году у Примадонны вышел клип «В Петербурге сегодня гроза», в котором она появилась сильно похудевшей и помолодевшей. В видео артистка, возраст которой приближался к 50 годам, хвасталась стройными ногами и гладкой кожей.
Пугачева ни разу не говорила, что ложилась под нож пластического хирурга, но, после ее кардинальной смены имиджа, слухи об этом поползли в обществе.
Кроме того, Алла Пугачева избавилась от своей фирменной щербинки, заимев идеально ровные и белые зубы.
Фото: Nikolay Parkhomenko/ Global Look press
В то время многие «эксперты» комментировали прессе возможные операции Пугачевой, но она сама молчала.
Однако эффект омоложения не был долгим. Через несколько лет вес к Пугачевой вернулся, и она заметно сдала — стала выглядеть на свой возраст.
В момент знакомства с пятым мужем Максимом Галкиным Алле Пугачевой было за 50, а ее молодому избраннику чуть больше 20 лет.
После того, как Галкин и Пугачева стали жить вместе, Алла Борисовна начала молодеть. Поклонники стали подозревать, что народная артистка тяжело заболела (в то время у нее уже был сахарный диабет), многие были уверены, что Примадонне помогли вновь обрести стройность новомодные бьюти-процедуры, которые не требуют хирургического вмешательства, а кто-то во всем «винил» любовь. Мол, рядом с молодым мужчиной и Примадонна помолодела. Алла Борисовна опять молчала, не отвечая на вопросы журналистов.
Фото: Starface
В недавнем интервью Алла Борисовна нарушила молчание и призналась, что кардинально не меняла свое лицо, прибегая лишь к современным бьюти-процедурам. «Мне нельзя делать операции, противопоказан наркоз, — рассказала звезда. — Да, я хожу в косметологические кабинеты, у меня много друзей — пластических хирургов, но я не их пациентка».
Алла Борисовна также добавила, что не доверяет свое лицо визажистам и сама всю жизнь наносит макияж.
С возрастом Примадонна научилась краситься не хуже, чем это делают именитые мастера. К тому же ей не откажешь в чувстве стиля, которым она умело пользуется, чтобы скрыть возрастные изменения и недостатки фигуры.
То, что в свой 71 год Алла Борисовна выглядит прекрасно, наглядно показал ее супруг Максим Галкин. Видео, в котором артистка дефилирует в красивом платье в своем замке, собрало миллионы положительных комментариев в Сети.
Алла Пугачева признается, что она ни о чем в жизни не жалеет и чувство ностальгии ей незнакомо. Она живет настоящим и светлым будущим. Рядом с ней любящий молодой муж и 6-летние дети-близнеца Гарри и Лиза, которые делают ее счастливой и красивой.
«Максим разрешает мне беззаботно и спокойно стареть, — призналась однажды Примадонна. — Это очень важно для меня».
О том, как выглядел Максим Галкин до знакомства с Аллой Пугачевой, читайте в нашем материале.
Фото: Instagram, Starface, Genrietta Peryan, Igor Flis, Victor Lisitsin, Maxim Burlak, Ruslan Roschupkin, Anatoly Lomohov, Roman Denisov, Gennadii Usoev, Nikolay Parkhomenko, Ekaterina Tsvetkova / Global Look press, кадры видео канала «Звезды ТВ»
Видео: Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД России
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