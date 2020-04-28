«Фирменная» щербинка и «другое» лицо: как выглядела Алла Пугачева до увлечения бьюти-процедурами

Народная артистка не стесняется своего возраста. И, в день рождения поблагодарив всех за поздравления, с юмором отметила: «Пошла на 8-й десяток». При этом она показала своей многомиллионной армии поклонников правдивое селфи — без макияжа и укладки. И взамен получила тысячи комплиментов.

Многие сходятся во мнении, что рядом с молодым мужем (Галкин моложе Пугачевой на 27 лет) Алла Борисовна и сама расцвела и похорошело. И, если раньше — 15-20 лет назад — у нее был лишний вес (с ним она с переменным успехом борется всю жизнь), то теперь она может похвастаться точеной фигурой.