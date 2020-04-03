Чем занималась и как выглядела Донателла Версаче в молодости до пластики
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Getty Images
Любовь к моде и пошиву одежды передалась всем детям в семье Версаче буквально с молоком матери. Она была портнихой и владелицей ателье и модного магазина. В семье росли четверо детей. Самая младшая — Донателла (старшая сестра умерла в детстве из-за осложнений от столбняка) всю жизнь дружила с братьями Джанни и Санто.
Фото: East News
В середине 1970-х годов Джанни и Донателла Версаче отправились во Флоренцию, постигать азы моды и швейного производства. Вскоре всемирно известный модельер открыл модный Дом Versace, сделав фамилию брендом. Сестру-единомышленницу назначил PR-директором: Донателла отвечала за рекламные кампании, продвижение бренда и организацию всех фотосессий.
Джанни с опаской относился к посторонним людям, поэтому намеренно ставил родных на важные посты в своем одном Доме (чего многие стараются избегать). Донателла была правой рукой и главным советником своего знаменитого брата. Он часто говорил: «Донателла как женщина подсказывает мне, на что стоит обратить внимание и что исправить, что понравится женщинам, а что нет».
Работал в модном Доме Versace и старший брат Джанни и Донателлы — Санто.
Фото: East News
В благодарность за любовь, дружбу и многолетнее сотрудничество Версаче выпустил парфюм Blonde («Блондинка»), который посвятил любимой сестре (кстати, Донателла всю жизнь не изменяла светлому цвету волос). После он подарил ей право на распространение другого своего знаменитого аромата Versus.
В 1997 году гибель Джанни Версаче стала шоком для семьи. На время его близкие изолировались от внешнего мира в особняке на Карибах, а модный Дом отменил показ весенне-летней коллекции.
Вскоре после убийства Версаче в СМИ появилась обескураживающая версия о том, что брат и сестра погибшего приложили к этому руку, чтобы завладеть брендом. После Донателле Версаче стоило немалых сил и денег, чтобы изъять из публичного доступа всю информацию, которая порочила имя ее семьи.
Фото: East News
После смерти Джанни Донателаа Версаче встала во главе модного Дома, и уже через три месяца выпустила свою первую коллекцию. Упорная Донателла завершила все запущенные при жизни брата коллекции. Параллельно она искала свой оригинальный стиль: она видела женскую одежду более удобной, не такой агрессивно-сексуальной, как представлял себе Джанни, и более женственной — и двигалась в этом направлении. В то же время узнаваемы черты бренда Versace (роскошь и эротика) остались нетронутыми.
После смерти Джанни Версаче позиции его модного Дома пошатнулись, но Донателла вернула былую славу, используя свой опыт проведения рекламных кампаний и привлекая к сотрудничеству мировых звезд.
На подиум в одежде Versace выходили и снимались в рекламе компании Элтон Джон, Дженнифер Лопес, Деми Мур, Кристина Агилера, Джонатан Рис-Майерс, Кейт Мосс, Кетрин-Зета Джонс. Сегодня на всех показах Versace дефилируют супермодели с мировой славой.
В 2000 году Дженнифер Лопес появилась в ставшем уже легендарном платье Versace Green Dress, созданном Донателлой. После этого ее авторитет в мире моды стал неоспоримым.
Фото: Instagram
Донателла Версаче активно ведет Instagram, в котором благодарит подписчиков за любовь и внимание и отмечает как настоящий праздник каждый миллион подписчиков. Она открыта как творец, но предпочитает не рассказывать о личной жизни. В ее соцсетях не найти семейных снимков и фотографий с детьми.
С мужем-моделью Полом Беком она развелась в 2000-м году, сохранив с ним нормальные отношения. У бывших супругов есть двое детей: дочь Аллегра и сын Дэниел. Кстати, Джанни Версаче завещал племяннице 50% акций модного Дома Versace. Например, Донателла владеет гораздо меньшей долей (20%, а у Санто — 30%).
Фото: Getty Images
Внешность Донателлы является не меньшим объектом обсуждений, чем ее творчество. Модельер не комментирует пластические операции, но поклонники 64-летней Версаче не перестают обсуждать ее изменившееся за последние годы лицо.
Фото: Кадр видео
Первые «модификации» внешности Донателлы стали заметны в начале 2000-х. В то время она откровенно призналась, что в течение долгих лет принимала запрещенные вещества, и проходила долгую и непростую реабилитацию. Пагубная привычка сказалась на внешнем виде модельера, да и возраст давал о себе знать.
Донателла всю жизнь любила загар и для получения золотистого оттенка кожи много загорала и посещала солярий, что тоже наложило негативный отпечаток на внешности модельера.
Версаче стала клиентом косметологических кабинетов и пластических хирургов. Донателла увлекалась ботоксом, филлерами, подтяжками. Изменился даже овал ее лица. Неудачной оказалась пластика губ модельера: сначала они были аккуратными, а после использования филлеров, которые не прижились, их форма «поплыла».
Желая с помощью пластической хирургии скинуть десяток лет, Донателла Версаче добилась обратного эффекта. Многие уверены: она выглядит старше своих лет. И, если раньше она была обладательницей приятного лица с выразительными глазами, которое не портил даже немаленький нос с горбинкой, то теперь ее внешность отмечена теми же чертами, что и у многих дам — поклонниц пластики.
Впрочем, это не смущает модельера: она носит откровенные и провокационные наряды, выходит на подиум, много снимается. А испорченная многими операциями оригинальная от природы внешность не мешает ей оставаться королевой моды.
Фото: Instagram, East News, Getty Images
Видео: Instagram, World Fashion
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