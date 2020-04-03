Чем занималась и как выглядела Донателла Версаче в молодости до пластики

В середине 1970-х годов Джанни и Донателла Версаче отправились во Флоренцию, постигать азы моды и швейного производства. Вскоре всемирно известный модельер открыл модный Дом Versace, сделав фамилию брендом. Сестру-единомышленницу назначил PR-директором: Донателла отвечала за рекламные кампании, продвижение бренда и организацию всех фотосессий.

Джанни с опаской относился к посторонним людям, поэтому намеренно ставил родных на важные посты в своем одном Доме (чего многие стараются избегать). Донателла была правой рукой и главным советником своего знаменитого брата. Он часто говорил: «Донателла как женщина подсказывает мне, на что стоит обратить внимание и что исправить, что понравится женщинам, а что нет».

Работал в модном Доме Versace и старший брат Джанни и Донателлы — Санто.