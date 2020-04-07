Как выглядел Максим Галкин в юности до знакомства с Аллой Пугачевой

Максим Галкин и Алла Пугачева — самая обсуждаемая пара российского шоу-бизнеса. Несмотря на внушительную разницу в возрасте они живут в любви и гармонии уже 15 лет (съехались в 2005-м, — прим. ред.).

Алла Борисовна признавалась, что, когда решилась строить отношения с молодым Галкиным, сразу предупредила его, что ей нужен надежный мужчина, с которым она не побоится быть самой собой и счастливо стареть. Максим дал ей уверенность в счастливом будущем и окружил ее невероятной нежностью и заботой, которая ощущается даже через видео и фото, которыми они делятся с многомиллионной армией поклонников.

Сам он живет с уверенностью, что Алла Борисовна — его первая и единственная жена на всю жизнь.