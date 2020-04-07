Как выглядел Максим Галкин в юности до знакомства с Аллой Пугачевой
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Максим Галкин и Алла Пугачева — самая обсуждаемая пара российского шоу-бизнеса. Несмотря на внушительную разницу в возрасте они живут в любви и гармонии уже 15 лет (съехались в 2005-м, — прим. ред.).
Алла Борисовна признавалась, что, когда решилась строить отношения с молодым Галкиным, сразу предупредила его, что ей нужен надежный мужчина, с которым она не побоится быть самой собой и счастливо стареть. Максим дал ей уверенность в счастливом будущем и окружил ее невероятной нежностью и заботой, которая ощущается даже через видео и фото, которыми они делятся с многомиллионной армией поклонников.
Сам он живет с уверенностью, что Алла Борисовна — его первая и единственная жена на всю жизнь.
Рабочий график востребованного артиста и телеведущего расписан на много месяцев вперед. Он гастролирует по всему миру и ведет несколько телепроектов. Алла Пугачева всю себя отдает дому и семье: она заботится о детях-близнецах Лизе и Гарри и ждет мужа с гастролей.
Фото: Starface
Артист в семье военных
Максим Галкин познакомился со своей будущей супругой, когда ему было чуть за 20. Тогда он делал первые и успешные шаги на сцене. А как выглядел и чем занимался Максим Галкин в юности до знакомства с Аллой Пугачевой?
Максим Галкин рос в семье военных. Его отец Александр Александрович Галкин был генерал-полковником и 10 лет возглавлял Главное автобронетанковое управление Министерства обороны СССР и РФ. Дед по материнской линии Григорий Робертович Прагин прошел всю войну, встретив победу в звании полковника. Старший брат Максима Галкина — Дмитрий — также был военнообязанным, а после стал предпринимателем. Мама артиста Наталья Григорьевна была кандидатом физико-математических наук.
Одним словом, будущая звезда эстрады родился в семье людей с «серьезными» профессиями. Но для себя он выбрал иной путь, не продолжив династию военных. С детства Максим Галкин устраивал семейные концерты и участвовал в школьных праздниках и театральных постановках. А талант пародиста впервые проявился у мальчика, когда в 6 классе он играл в кукольном театре и говорил разными голосами.
Кроме артистического, у юного Галкина был талант к языкам: после школы Максим поступил в Российский государственный гуманитарный университет на факультет лингвистики. Во время учебы в вузе он сыграл в театре МГУ в спектакле «Фонтаны любви к ближнему». Этот момент в 1994 году можно считать началом его актерской карьеры. После последовали роли в Театре эстрады и гастроли с Михаилом Задорновым, который называл Галкина своим преемником.
Любовная «бомба из прошлого»
До знакомства с Аллой Пугачевой было еще несколько лет. Но, казалось, их встреча была предопределена. Дело в том, что мама Максима дружила с мамой Аллы Пугачевой — они жили по соседству.
Кроме того, Алла Борисовна и сама была знакома со своими будущими свекром и свекровью. В 1979 году, когда Галкины жили в ГДР, Алла Пугачева приезжала туда с гастролями. И там состоялся ужин с артисткой, на котором присутствовали Александр и Наталья Галкины.
Максим Галкин сам рассказывал эту историю и показывал фотографию, на которой запечатлены его родители и будущая жена. Ему на тот момент было всего 7 лет. Снимок артист назвал «бомбой из прошлого».
Алла Борисовна тогда была замужем во второй раз — за режиссером Александром Стефановичем (развелись в 1980-м, — прим. ред.). Через много-много лет Максим Галкин стал пятым супругом Примадонны.
Фото: Instagram
Познакомились в танце
В момент знакомства с Максимом Галкиным Алла Пугачева все еще была замужем за Филиппом Киркоровым. Именно он и представил тогда свою все еще жену будущему сопернику, рассказывала историю знакомства Примадонны и юмориста «КП». После Киркоров, по словам Галкина, пожалел о своем поступке, но сейчас они с Максимом хорошие приятели, хотя певец до сих пор не скрывает своего восхищения Примадонной.
Фото: Maxim Burlak/ Global Look press
«Конечно, я был большим поклонником Аллы, — вспоминал позже Максим Галкин. — Для меня она, как и для многих, была значимой фигурой. И мне хотелось с ней познакомиться».
Их первая тесная встреча случилась на дне рождения общего знакомого. Молодой Максим Галкин набрался смелости и пригласил Примадонну на танец, который предрешил их будущее.
«Я ее пригласил на танец. А потом взял у нее телефон и позвонил, — вспоминал юморист. — Алла тоже оказалась неравнодушной, и как-то пошло-поехало».
Алла Пугачева в свою очередь признавалась, что не ожидала, что у нее вызовет волнение молодой человек, который младше нее на 27 лет.
Фото: Starface
Познакомившись в танце, Максим Галкин и Алла Пугачева танцуя идут по жизни рука об руку уже много лет. Рядом с молодым мужем Примадонна год за годом хорошеет: за последние 10 лет народная артистка заметно похудела и посвежела. А Максим Галкин из юного, худого начинающего артиста превратился в солидного главу семейства, который в шутку называет себя мужчиной преклонного возраста.
Фото: Roman Denisov/ Global Look press
Максим Галкин называет свой союз с Примадонной идеальным: ведь с самого начала их романа многие их взгляды на жизнь совпали.
«Алла по духу более юная, чем я — пенсионер и зануда. Она в чем-то легкомысленнее и в то же время мудрее. Кроме цифр в паспорте, в нашем с Аллой союзе нет ничего, что бы отличалось от жизни двух людей, живущих вместе. Кроме рождения детей суррогатным способом, потому что в это физически невозможно было. А все остальное как у всех счастливых семей. Алла — уникальный человек, человек без возраста», — рассказывал Максим Галкин о своем союзе с Примадонной.
Алла Борисовна в день своего 70-летия, растроганная до слез вниманием детей и мужа, признавалась, что они продлевают ее жизнь.
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Фото: Instagram, Anatoly Lomohov, Maxim Burlak, Roman Denisov/ Global Look press, Starface
Видео: Россия 1, Instagram
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