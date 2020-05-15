Как выглядела телеведущая Лариса Гузеева в начале своей карьеры
Фото: Starface
Яркие высказывания ведущей в адрес участников шоу разносят на цитаты, а YouTube переполнен забавными роликами со съемок программы, в которых Гузеева раскладывает по полочкам нерадивых женихов и невест.
Образ Ларисы в шоу настолько яркий и дерзкий, что многие забывают, глядя на нее, что она еще и невероятно талантливая актриса театра и кино, на счету которой десятки ролей.
Звезда Ларисы Гузеевой взошла почти 40 лет назад после роли в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс». Как же выглядела телеведущая в начале своей актерской карьеры?
Фото: Instagram
О том, что она станет актрисой, Лариса Гузеева знала с детства. Красивую девочку с темными волосами и ярко-голубыми глазами манил мир кино. «Актеры мне казались небожителями, и я всегда стремилась к ним», — рассказывала в одном из своих недавних интервью актриса и телеведущая. Мать с отчимом, который подарил ей отцовскую заботу (родного отца она никогда не видела), поддержали ее в этом стремлении.
Фото: Кадр видео
После окончания школы Лариса сразу же отправилась в Ленинград, чтобы учиться на артистку. Параллельно она работала моделью. Лариса знала, что выделяется внешностью среди сверстниц и пользовалась этим.
«Мне всегда оказывали знаки внимания, — делилась воспоминаниями Гузеева во время шоу «Давай поженимся». — Сверстники и даже преподаватели в вузе обращали на меня внимание».
Фото: Кадр видео
В молодости Гузеева вела себя так, как ей хотелось — курила, надевала мини-юбки, была резкой и даже хамоватой, и много материлась (от этой привычки она не избавилась по сей день, — прим. ред.). «Красивым можно простить все», — скажет позже она. Но сверстницы ее за эту красоту и надменность недолюбливали.
Фото: Кадр видео
У многих при вопросе, с какой ролью у вас ассоциируется имя Ларисы Гузеевой, возникнет образ Ларисы Огудаловой из «Жестокого романса» Эльдара Рязанова 1984 года. Да, эта роль прославила красавицу-выпускницу питерского вуза, но на экранах она появилась несколькими годами ранее в легендарном сериале «Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина. Ее появление в кадре длилось лишь несколько мгновений, но на яркую брюнетку обратили внимание.
И лишь несколько лет спустя Гузеева получила главную роль у Рязанова. В то время юная Лариса не могла похвастаться большой фильмографией, но мэтр решился снимать ее в своей драме — и его выбор определила красота актрисы, которая органично смотрелась в костюмах XIX века.
Фото: Igor Gnevashev/ Global Look press
Правда, озвучивать свою роль Гузеевой не доверили. В «Жестоком романсе» героиня Ларисы говорит голосом Анны Каменковой, а знаменитый романс исполняет Валентина Пономарева.
После «Жестокого романса» фильмы с участием Гузеевой выходят один за другим. А в 1986 году зрители увидели сразу шесть картин: «Соперницы», «Чужие здесь не ходят», «Одинокий автобус под дождем», «Встретимся в метро», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Таинственный узник». И в каждом из них Лариса Гузеева выглядела по-разному. Неизменным оставалась ее яркая красота и талант (листайте галерею).
Фото: Кадр фильма
За последующие два десятилетия Лариса Гузеева снялась в таких известных фильмах, как «Дом», «Жестокое время», «Наследницы» и других.
С 2008 года Лариса Гузеева — бессменная ведущая шоу «Давай поженимся». Продюсеры выбрали Гузееву не только за красоту и актерский талант, который ей пригодился на съемочной площадке, но и умение прямо в глаза высказывать свое мнение о героях.
Сейчас Ларисе Гузеевой 60 лет, и она по-прежнему привлекательна. «А я еще ничего», — однажды кокетливо заявила в эфире телезвезда. И нужно отдать ей должное, стареет она достойно: ее лицо не обезображено пластическими операциями, а яркие глаза светятся, как и 30 лет назад.
Фото: Roman Denisov/ Global Look press
Лишь однажды за всю жизнь Лариса изменила своему имиджу яркой брюнетки. После смерти мамы Альбины Андреевны осенью 2018 года, с которой Гузеева была невероятно близка, актриса впала в депрессию — тяжело переживала уход близкого человека. Она не скрывала: ей было настолько тяжело, горько и больно, что она головой билась об стену. В тот период Лариса Гузеева на время стала блондинкой. Поклонники не оценили ее преображение. Но Лариса категорично ставила хейтеров на место. Вскоре она вернулась к своему привычному образу.
Фото: Instagram
Личная жизнь Ларисы Гузеевой не всегда была счастливой. На ее счету — несколько громких романов и несколько браков.
«В молодости я ощущала себя особенной, и носилась со своей девственностью, как курица с яйцом», — рассказывала Гузеева. Ее первой любовью стал музыкант Сергей Курехин, который сумел завоевать расположение красавицы. Их роман длился в студенческие годы Ларисы.
Фото: Yury Pilipenko/ Global Look press
«Надо отдать ему, первому моему мужчине, должное. Он научил меня читать книги, слушать музыку. Он меня воспитывал, но и ломал меня, не делая скидок на возраст и то, что я провинциалка, — вспоминала Лариса. — В итоге мы расстались, так и должно было быть».
С первым мужем Ильей Лариса Гузеева познакомилась на съемках фильма «Соперницы», где молодой человек работал ассистентом оператора. Сю совместную жизнь актриса пыталась бороться с его пристрастием к наркотикам, но пагубная привычка победила. Через семь лет она ушла от него, а вскоре экс-супруг скончался от передозировки.
В 1991-м на съемочной площадке в Грузии Гузеева встретила своего второго супруга — редактора из интеллигентной семьи Каху Толордаву. Их сын Георгий родился уже через год. Лариса и Каха поженились за несколько дней до появления на свет их первенца. Их брак не был долгим. В одном из выпусков своего шоу Лариса обмолвилась, что трудно жить с мужчиной другой национальности — с другим менталитетом и культурой.
Фото: Pravda Komsomolskaya/ Global look press
Второй раз мамой Лариса стала в 40 лет. От своего третьего мужа — ресторатора Игоря Бухарова она родила дочь Ольгу. История любви актрисы и бизнесмена не совсем обычна: до свадьбы они были знакомы много лет. Но судьба распорядилась так, что мужем и женой они стали в зрелом возрасте, когда за плечами у обоих был немалый багаж.
Фото: Instagram
За время брака Лариса и Игорь переживали разные времена. Они даже одно время жили порознь. Молва периодически разводит супругов, но у них все хорошо. В социальной сети актрисы и телеведущей периодически появляются иронично-добрые видео с мужем.
Кстати, один из самых завидных холостяков страны Дмитрий Нагиев в одном из интервью признался, что в молодости у него был роман с Ларисой. Он тогда был студентом, а она звездой. «Это был всплеск», — охарактеризовал он их отношения. «Я закрутила с ним роман давно, то того, как это стало мейнстримом. Я была дальновидной», — шутила Гузеева.
Позже Гузеева и Нагиев не раз работали вместе в телепроектах.
Фото: Instagram
Сегодня шоу с Гузеевой показывает отличные рейтинги. А зрители, как и 12 лет назад, включают программу, чтобы насладиться юмором и иронией любимой ведущей.
Фото: Instagram, Anatoly Lomokhov, Pravda Komsomolskaya, Igor Gnevashev, Natalya Loginova, Alexander Nosovsky, Vladimir Myshkin, Viktor Chernov, Yury Pilipenko/ Global Look press, Staface, Kinopoisk.ru, кадры видео с youtube-канала Jen As
Видео: Instagram, киноконцерн «Мосфильм», «Место встречи изменить нельзя», Первый канал
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