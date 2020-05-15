Как выглядела телеведущая Лариса Гузеева в начале своей карьеры

Яркие высказывания ведущей в адрес участников шоу разносят на цитаты, а YouTube переполнен забавными роликами со съемок программы, в которых Гузеева раскладывает по полочкам нерадивых женихов и невест.

Образ Ларисы в шоу настолько яркий и дерзкий, что многие забывают, глядя на нее, что она еще и невероятно талантливая актриса театра и кино, на счету которой десятки ролей.

Звезда Ларисы Гузеевой взошла почти 40 лет назад после роли в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс». Как же выглядела телеведущая в начале своей актерской карьеры?