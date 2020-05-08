Как выглядела Валерия до развода с Шульгиным и до встречи с Пригожиным

За годы сотрудничества и семейной жизни с Александром Шульгиным Валерия успела родить троих детей — Анну, Артема и Арсения и выпустить несколько альбомов. Но через десять лет совместной жизни Валерия ушла от мужа и покинула сцену, вернувшись с детьми в родной Аткарск к маме. В 2003 году суд разорвал контракт певицы и продюсера.

Позже в интервью она рассказывала, что Шульгин был тираном. Дети Валерии до сих пор не общаются с отцом.