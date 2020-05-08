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Как выглядела Валерия до развода с Шульгиным и до встречи с Пригожиным

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Валерия

Фото: Instagram

52-летняя артистка выглядит намного моложе своих лет: она стройна и время не властно над ее лицом. Валерия уверяет, что никогда не делала пластических операций и готова пройти любую экспертизу.

И все же пару десятков лет назад Валерия выглядела иначе, было другим и ее творчество. Карьеру и личную жизнь артистки можно разделить на три больших этапа — с Леонидом Ярошевским, с Александром Шульгиным и с Иосифом Пригожиным. Все они были ее мужьями и все сыграли не последнюю роль в ее творчестве.

Валерия

Фото: Instagram

Валерия родилась в Аткарске Саратовской области в 1968 году. Девочка была одаренной, и ее родители развивали в ней музыкальный талан. Мама Галина Николаевна и отец Юрий Иванович работали в музыкальной школе, которую окончила Валерия (тогда еще Алла Перфилова).

Валерия школьница

Фото: Кадр видео

Уже в юности Алла начала выступать на сцене. В 1985 году она стала петь в хоре в одном из ДК родного города, там начинающая артистка познакомилась со своим будущим мужем Леонидом Ярошевским. Он взял ее в свою группу и помог поступить на заочное обучение в Гнесинку. Пока Алла училась, они с Леонидом работали в ресторанах и Саратовской филармонии. Поженились молодые музыканты в 1989 году.

Алла Перфилова (Валерия) и Леонид Ярошевский

Фото: Кадр видео

Но брак Аллы и Леонида не был долгим: в 1991 году в Москве певица познакомилась с продюсером и композитором Александром Шульгиным, с которым они придумали звучный псевдоним Валерия. Певица начала сотрудничать с Шульгиным, который вскоре стал ее мужем.

Валерия и Александр Шульгин

Фото: Кадр видео

Стиль Валерии сегодняшней отличается от того, который был в начале ее карьеры. Шульгин на несколько лет стал ее главным композитором, супругом и продюсером, диктовал Валерии, что она должна петь и как выглядеть. В клипах на песни мужа, отличавшиеся особым звучанием с «тягучестью» Валерия появлялась с короткой темной стрижкой («Цветы», «Ночь нежна»), а для клипа на песню «Жаль» ей придумали необычный стиль с шапкой-шлемом.

Долгое время Валерия не изменяла имиджу и цвету волос. Однако в видео «Рига-Москва» (песню также сочинил Александр Шульгин) Валерия уже предстала блондинкой.

За годы сотрудничества и семейной жизни с Александром Шульгиным Валерия успела родить троих детей — Анну, Артема и Арсения и выпустить несколько альбомов. Но через десять лет совместной жизни Валерия ушла от мужа и покинула сцену, вернувшись с детьми в родной Аткарск к маме. В 2003 году суд разорвал контракт певицы и продюсера.

Позже в интервью она рассказывала, что Шульгин был тираном. Дети Валерии до сих пор не общаются с отцом.

Валерия и Александр Шульгин

Фото: Кадр видео

Наступил переломный период в личной и творческой жизни Валерии. Продюсер Иосиф Пригожин, который к тому времени лично не знал певицу, но восхищался ее талантом, отправился за ней в Саратовскую область, чтобы вернуть ее на сцену. И это произошло в июне 2003 года, вскоре после подписания контракта с новым продюсером, который по иронии судьбы тоже стал вскоре ее мужем (поженились в 2004 году).

Садьба Валерии и Иосифа

Фото: Gennadii Sergeev/ Global Look press

С началом нового творческого периода меняется и внешность Валерии. Если до этого она носила короткие стрижки, которые затем сменила на длинные светлые локоны (шиньоны и «химию»), то через пару лет после начала сотрудничества с Иосифом она приходит к знакомому теперь имиджу — становится блондинкой с каре. Правда, периодически она будет модифицировать стрижку, но уже не изменит ей.

В «пригожинский» период изменился и стиль Валерии. Она ушла от ярких топиков с открытым животом, от джинсов, от платьев, которые многие называли безвкусными, и пришла к элегантным образам.

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Валерия и максим Галкин

Фото: Gennadii Sergeev/ Global Look press

Иосиф Пригожин не просто помог Валерии вернуться на сцену в момент, когда она переживала непростое время, но и сделать это с триумфом. В 2007 году Валерия сообщила о перерыве в работе на родине и начале зарубежного этапа в своем творчестве. За рубежом она записала несколько синглов на английском языке и выпустила несколько видеоклипов.

По сей день Валерия остается одной из самых востребованных и титулованных артисток российской эстрады.

В свои 52 года Валерия даст фору многим молодым красавицам. Поклонники уверены, что артистка выглядит на 35-ть — и ни годом больше! А на все обвинения в пластических операциях Валерия отвечает, что у нее хорошая генетика и здоровый образ жизни, которые помогают ей оставаться молодой. Кстати, с ней стал лучше выглядеть и супруг Иосиф Пригожин. Валерия следит за его питанием и стимулирует заниматься спортом. Благодаря заботе жены Иосиф избавился от лишнего веса.

Сейчас Валерия выпускает новые хиты, пишет книги, ведет собственный бизнес, наслаждается семейной жизнью.

Фото: Instagram, Alena Kalita, Gennadii Sergeev, Igor Primak, Valery Gorokhov, Olga Loskutova, Vladimir Lukjanov/ Global Look press, кадры видеоканала «Звезды ТВ»

Видео: Valeriyaofficial

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