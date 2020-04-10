Как выглядела женщина-кошка Джоселин Вильденштейн до того, как стала жертвой пластики

Западная пресса сообщала, что Женщина-кошка потратила несколько миллионов долларов, чтобы добиться желаемого результата. Образцом для подражания для нее была рысь, которую в качестве домашнего питомца держал Алек.

После развода миллиардер признавался, что считал жену сумасшедшей. «Она хотела переделывать свое лицо, как стул или шкаф, но это невозможно, — говорил Алек Вильденштейн. — Но она никого не слушала и не останавливалась».

Через 20 лет после свадьбы Женщина-коша застала мужа с молодой моделью: его рядом с женой не удержали даже ее теперь уже по-кошачьи раскосые глаза. В пылу ссоры Алек наставил на супругу пистолет, за что и оказался за решеткой.

После этого начался долгий громкий и «грязный» бракоразводный процесс Вильденштейнов. Супруги не скупились на взаимные оскорбления, а Алек даже заявил, что его бывшая жена работала в борделе. Дети отвернулись от отца, когда он заблокировал счета Джоселин.

Пресса не скупилась на нелестные эпитеты в адрес невесты Вильденштейна и Женщины-кошки, плотно закрепив за ней эти прозвища. Для того, чтобы отбелить свою репутацию, Джоселин даже наняла PR-специалиста, занимавшегося продвижением политиков.