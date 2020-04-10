Как выглядела женщина-кошка Джоселин Вильденштейн до того, как стала жертвой пластики
Джоселин Вильденштейн 79 лет, и она известна как самая ярая в мире фанатка пластических операций. С трудом можно представить, как раньше выглядела эта женщина с «модернизированной» множество раз внешностью.
Фото: East News
Женщина-кошка, или как ее еще называют невеста Вильденштейна, родилась в 1940 году в Швейцарии и росла в обычной семье. Тогда ее звали Джоселин Дайан Периссе. Внешность, судя по нескольким доступным в Сети фотографиям, у нее была самая заурядная: светлые волосы, непримечательные черты лица. Ее жизнь резко переменилась, когда девушке исполнилось 17 лет.
Тогда она познакомилась с продюсером Сирилом Пиге и попала в мир богатства и роскоши. Впрочем, роман с Пиге не был долгим, и вскоре Джоселин перебралась в Париж, где стала жить с режиссером Серхио Гобби. Он во время путешествий познакомил девушку с Африкой, и она влюбилась в этот континент.
В Африке Джоселин стала опытным охотником, и это увлечение свело ее с торговцем оружием из Саудовской Аравии Аднаном Хашшоги. И он в свою очередь в 1977 году познакомил Джоселин Периссе с будущим мужем Алеком Вильденштейном.
Фото: Кадр видео
Вильденштейн был членом одной из богатейших семей в мире, известной разведением породистых скакунов и коллекционированием предметов искусства. Их роман развивался стремительно. И через год после знакомства влюбленные сбежали в Лас-Вегас, где и поженились. В браке родились двое детей — Диана и Алек-младший.
Джоселин получила доступ к несметным богатствам. Она увлекалась охотой, декорированием, пилотированием и… пластическими операциями. Ее супругу нравились кошки, и Джоселин меньше чем через год после свадьбы впервые отправилась к пластическому хирургу, чтобы самой превратиться в кошку и еще больше нравиться мужу-миллиардеру.
Фото: Кадр видео
Западная пресса сообщала, что Женщина-кошка потратила несколько миллионов долларов, чтобы добиться желаемого результата. Образцом для подражания для нее была рысь, которую в качестве домашнего питомца держал Алек.
После развода миллиардер признавался, что считал жену сумасшедшей. «Она хотела переделывать свое лицо, как стул или шкаф, но это невозможно, — говорил Алек Вильденштейн. — Но она никого не слушала и не останавливалась».
Через 20 лет после свадьбы Женщина-коша застала мужа с молодой моделью: его рядом с женой не удержали даже ее теперь уже по-кошачьи раскосые глаза. В пылу ссоры Алек наставил на супругу пистолет, за что и оказался за решеткой.
После этого начался долгий громкий и «грязный» бракоразводный процесс Вильденштейнов. Супруги не скупились на взаимные оскорбления, а Алек даже заявил, что его бывшая жена работала в борделе. Дети отвернулись от отца, когда он заблокировал счета Джоселин.
Пресса не скупилась на нелестные эпитеты в адрес невесты Вильденштейна и Женщины-кошки, плотно закрепив за ней эти прозвища. Для того, чтобы отбелить свою репутацию, Джоселин даже наняла PR-специалиста, занимавшегося продвижением политиков.
Женщине-кошке удалось отсудить у неверного мужа рекордные 2,5 млрд долларов, плюс ежегодные выплаты в размере 13 млн долларов в течение 13 лет. Но во время суда оговорили: Джоселин не может тратить эти деньги на новые пластические операции. Через 7 лет после расставания с женой-кошкой, Алек Вильдентшейн скончался, успев унаследовать 10-миллиардное наследство и коллекцию предметов искусства.
Фото: Кадр видео
Через несколько лет после развода Джоселин нашелся ценитель ее «красоты». Она начала встречаться с дизайнером Ллойдом Кляйном, который был на 20 с лишним лет младше нее. Их роман длился несколько лет, но они расстались в 2016-м после того, как Женщина-кошка напала с ножницами на молодого любовника во время семейной ссоры.
Неудачи в личной жизни сопровождались и финансовыми потерями: Джоселин заявляла, что стала получать все меньше алиментов от фонда бывшего мужа, а после платежи и вовсе прекратились. За несколько лет Женщина-кошка истратила баснословные богатства и обеднела до такой степени, что ей, по словам Ллойда Кляйна, не на что было купить вещи.
«Я такой жизни больше не выдерживал, я не мог платить один за все, я не Вильденштейн, я не так богат», — заявил он вскоре после расставания с поклонницей пластической хирургии. Вскоре он закрутил роман с моделью-трансгендером, но потом все равно вернулся к своей Джоселин.
Фото: Кадр видео
В одном из интервью Джоселин заявляла, что не жалеет о пластических операциях. «Я получила тот результат, о котором мечтала. У меня и в молодости был кошачий разрез глаз. Я лишь усилила эффект», — говорила она.
И все же она признает, что ее отражение в зеркале о то, как она выглядит на самом деле, не всегда совпадает. Когда я вижу себя по телевизору, я думаю: «Неужели это я?».
Ллойд Кляйн, который не раз просил Женщину-кошку выйти за него замуж, так вспоминал их знакомство: «Я увидел ее на какой-то вечеринке. Она сразу очаровала меня. Я работаю в индустрии моды, общаюсь со многими красавицами, но ни одна не производила на меня такого впечатления. Эти глаза — они смотрят мне в душу», — говорит он о своей любимой.
Многие обвиняют его в меркантильности, но он не устает опровергать это: «У Джоселин нет денег, как раньше, мы просто любим друг друга».
Фото: Instagram, East News, Starface, кадры видео
Видео: Dr Jennifer Walden
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