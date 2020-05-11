Как выглядела Карла Бруни до пластики и чем занималась до знакомства с Николя Саркози
Фото: Fredrik von Erichsen/ Global Look press
В 2020 году Карла Бруни жена экс-президента Франции отметит 53-летие. Но несмотря на свой возраст Карла до сих пор востребованная модель, которая появляется на обложках мировых изданий.
А как выглядела и чем занималась Карла в юности и молодости?
Фото: Instagram
Карла Бруни родилась в семье пианистки Марисы Борини и оперного певца Альберто Бруни-Тедески (его отец владел концерном Pirelli). У Карлы есть сестра Валерия, а старший брат Вирджинио умер от СПИДА.
Семья Бруни была состоятельной и жила в шикарном 40-комнатном особняке в Италии. Когда младшему ребенку в семье — Карле — исполнилось 5 лет, семейство перебралось во Францию (листайте галерею).
Фото: Instagram
Творческие родители почти все время отдавали светской жизни, воспитанием детей в основном занимались няни. Поэтому частный элитный интернат в Швейцарии стал лучшим вариантом для обучения дочек в семье Бруни-Тедески. Там Карла, кроме основных наук, изучала игру на гитаре и фортепиано. Девочка не была заинтересована в науках, поэтому окончила интернат со средними отметками.
Карла росла миловидной девочкой, очень похожей на мать. У нее были тонкие черты лица, и миндалевидные глаза.
Фото: Instagram
Окончив интернат, Бруни поступила в Сорбонну, одновременно начав карьеру модели. Многие делали комплименты ее внешности и говорили, что она имела бы успех на подиуме. Это и неудивительно: у Карлы была привлекательная внешность и точеная фигура. Семейное богатство позволило девушке заниматься тем, чем она хочет. И, бросив университет, Карла отдалась миру моды. После несколько кастингов 19-летнюю Карлу заметили агенты и она начала карьеру модели. Правда, первая ее фотосессия состоялась несколькими годами ранее, когда она бесплатно позировала фотографу Тьерри Ле Гуэ.
О Карле заговорили в 1988 году, после того, как она приняла участие в рекламной кампании фирмы Guess. После этого на нее посыпались контракты с кутюрье мировой моды.
Пик ее карьеры пришелся на 90-е годы. Тогда Карла Бруни наряду с Синди Кроуфорд, Хеленой Кристенсен, Клаудией Шиффер, Наоми Кэмпбелл была одной из самых востребованных и высокооплачиваемых супермоделей мира.
Модельеры любили Карлу за здоровый образ жизни (она всегда правильно питалась и много занималась спортом) и за то, что ее вес не превышал отметку в 55 кг при росте 175 см.
Фотографии Карлы Бруни украшали обложки таких изданий, как Voque, Elle, Маriе Сlаiге, Нагрегs & Queen и других журналов. За 10 лет она успела поработать с Dior, Dоlсе & Gаbbana, Prada, Versace, Chanel Соsmetics, D&G, Givenchy, Givenchy, и MaxMara.
Несмотря на ошеломительный успех, в 1997 году Бруни сделала перерыв в карьере модели и стала певицей. Тяга к музыке передалась ей с генами от родителей. В последующие годы она записала два студийных альбома, с которыми успешно гастролировала (один из концертов Карла дала и в Москве).
Сочинять музыку Карла Бруни начала еще будучи подростком, но долго не решалась показать публике свои творения. Теперь у нее была возможность выразить себя и в музыке.
Параллельно Карла Бруни снималась в кино. На ее счету порядка 20 фильмов, среди них «Полночь в Париже» Вуди Аллена, «Подиум» Ришара Лекока и другие.
Фото: Кадр фильма
Мать Карлы, которая сама заводила любовников при муже (один из них и является биологическим отцом Карлы), и свою красавицу-дочь учила тому, что она должна встречаться только с состоятельными мужчинами. Мать Бруни была уверена: однажды Карла станет первой леди. Ее мечта сбылась, но не сразу.
До знакомства с Николя Саркози у Карлы была бурная личная жизнь. Карла с юности мечтала встретиться со своим кумиром Миком Джаггером, и добилась цели. Но этому помог ее роман с Эриком Клэптоном, который дружил с фронтменом Rolling Stones. Роман Бруни и Джаггера длился 8 лет. Музыкант даже хотел развестись ради молодой модели.
Но вскоре Карла увлеклась актером Венсаном Пересом, впрочем, скоро он ей наскучил и их роман закончился.
В сети Карлы Бруни также попал французский музыкант Жан-Жак Гольдман и даже Дональд Трамп. Рали Карлы будущий президент США бросил свою невесту. Карла разбила еще одну пару: ради нее музыкант Флоран Пани ушел от другой красавицы — Ванессы Паради.
На этом Карла не остановилась, у нее были отношения Кевином Костнером, актером Гийомом Кане, кинорежиссером Леосом Караксом, актером Кристофер Томпсоном и другими известными мужчинами (листайте галерею).
Фото: East News
При наличии огромного количества романов Карла мечтала о семье и детях. Ее первенец Орильен родился в 2001 году, когда Бруни было уже 33 года. Отцом мальчика стал 23-летний студент Рафаэль Энтовен. Причем, Карла успела повстречаться и с ним, и с его отцом.
Фото: Instagram
В 2007 году 40-летняя Карла Бруни познакомилась с президентом Франции Николя Саркози. Произошло это вскоре после его развода. Саркози был сражен красотой Карлы, а Карла в свою очередь поддалась очарованию политика. После она признавалась, что не ожидала встретить человека с таким тонким умом и чувством юмора.
Фото: Jose Perez Gegundez/ Global Look press
Свадьба Саркози и Бруни состоялась в феврале 2008 года. И это была первая в истории свадьба действующего главы государства во время его пребывания на посту. В 2011 году 44-летняя Бруни родила дочь Джулию.
Во время своего президентства Николя Саркози запретил жене выступать на сцене, и она ради любимого супруга на несколько лет смирилась с отсутствием в своей жизни гастролей.
Сейчас Карла Бруни все время отдает семье, но успевает заниматься музыкой и продолжает сниматься для обложек.
Конечно, время не щадит и такую красавицу, как Карла. Но стареет она достойно. В 52 года она все также привлекательна, как и прежде. Правда, ее поклонники уверены, что своей молодостью Карла обязана услугам пластических хирургов.
Официально известно об одной пластике, к которой прибегала Карла. В начале карьеры модели она изменила нос, сделав его более точеным. Но поклонники модели, актрисы и певицы уверены: она увлекается уколами красоты. Об этом свидетельствуют и фотографии Бруни последних лет.
Фото: Panoramic/ Global Look press
Тем не менее, несмотря на возраст и возможную помощь хирургов, Карла Бруни остается красивой востребованной зрелой манекенщицей. Она не стесняется своего возраста и принимает его с благодарностью. В день своего 52-летия она устроила зажигательный танец и произнесла: «52 года зрелости, 52 года молодости».
Фото и видео: Instagram, Fredrik von Erichsen, Jose Perez Gegundez, Panoramic, Globe Photos/ Global look press, East News, кадры фильма «Полночь в Париже»
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