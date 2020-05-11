Как выглядела Карла Бруни до пластики и чем занималась до знакомства с Николя Саркози

Мать Карлы, которая сама заводила любовников при муже (один из них и является биологическим отцом Карлы), и свою красавицу-дочь учила тому, что она должна встречаться только с состоятельными мужчинами. Мать Бруни была уверена: однажды Карла станет первой леди. Ее мечта сбылась, но не сразу.

До знакомства с Николя Саркози у Карлы была бурная личная жизнь. Карла с юности мечтала встретиться со своим кумиром Миком Джаггером, и добилась цели. Но этому помог ее роман с Эриком Клэптоном, который дружил с фронтменом Rolling Stones. Роман Бруни и Джаггера длился 8 лет. Музыкант даже хотел развестись ради молодой модели.

Но вскоре Карла увлеклась актером Венсаном Пересом, впрочем, скоро он ей наскучил и их роман закончился.

В сети Карлы Бруни также попал французский музыкант Жан-Жак Гольдман и даже Дональд Трамп. Рали Карлы будущий президент США бросил свою невесту. Карла разбила еще одну пару: ради нее музыкант Флоран Пани ушел от другой красавицы — Ванессы Паради.

На этом Карла не остановилась, у нее были отношения Кевином Костнером, актером Гийомом Кане, кинорежиссером Леосом Караксом, актером Кристофер Томпсоном и другими известными мужчинами (листайте галерею).