Дважды мама Наталья Подольская похвасталась идеальной фигурой: «Шикарная!»
Фото: @nataliapodolskaya / Instagram
Дважды мама Наталья Подольская восхитила фолловеров идеальной фигурой в стильном домашнем образе. Певица разместила новую фотографию на своей странице в Instagram, сделанную дома на лестнице. Под снимком Наталья написала: «В мечтах о спорте». Однако подписчики поспешили переубедить звездную маму и похвалили ее за стройность, несмотря на роды, которые прошли всего месяц назад.
Пользователи Сети остались в восторге от стройной фигуры певицы и написали восторженные комментарии: «Вы и так классно выглядите», «После двоих детишек прекрасно выглядите», «Вы итак очень хорошенькая», «Наташенька,какая Вы хорошенькая и миленькая.... Вторые роды сделали Вас ещё лучше. Любим Вас», «Красавица», «Шикарная форма», «Тело идеальное, но для настроения можно и позаниматься».
Фото: @nataliapodolskaya / Instagram
Напомним, пара уже воспитывает старшего сына Артемия. Также у Преснякова есть сын от первого брака — Никита. Наталье Подольской интересное положение определенно было к лицу: поклонники не переставали восхищаться внешним видом любимой певицы. 38-летняя артистка в ожидании второго сына от супруга Владимира Преснякова нередко делилась «беременными» образами в Сети. Несмотря на последние сроки Наталья Подольская активно вела светскую жизнь и делилась новыми фото и видео на своей странице в Instagram, где рассказывала о радостях и сложностях во время беременности.
К слову, недавно мы писали, как Наталья Подольская отправилась на прогулку с малюткой-сыном: «Мой первый выход». 38-летняя певица опубликовала первое видео, снятое на семейной прогулке в городе.
Фото и видео: @nataliapodolskaya / Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!