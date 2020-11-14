Наталья Подольская принимает звездных гостей дома: «Любимые мои»
Фото: @nataliapodolskaya / Instagram
В выходные молодая мама двух сыновей Наталья Подольская принимает дома звездных гостей в лице певицы Юлианны Карауловой и Андрея Черного. Трогательное совместное фото с друзьями певица разместила на своей странице в Instagram, случайно показав новорожденного малыша. Внимательные пользователи Сети заметили позади звездной компании маленькую кроватку, где спал новорожденный Иван. Под снимком Наталья написала: «Вот такие неожиданные и желанные гости нагрянули сегодня @yulianna_karaulova @andreycherniy. Как же я люблю ситуации : - Наташа , а мы недалеко ...А я такая : - Ребята ! Заезжайте. Я Вас жду».
Фолловеры остались в восторге от нового совместного снимка семьи с гостями и написали под фото: «Котики любимые», «Любимые мои», «Красивая семья», «Какие же вы хорошие», «Красавчики!!!)))», «Красивые», «Вы классные», «Наташенька, счастья вашей семье огромного. Вы теплые и уютные», «Какие хорошие», «Наташа, как Вы похожи с Владимиром», «Какие хорошенькие», «Все суперские», «Красивые и такие домашние)))».
Фото: @nataliapodolskaya / Instagram
Напомним, пара уже воспитывает старшего сына Артемия. Также у Преснякова есть сын от первого брака — Никита. Наталье Подольской интересное положение определенно было к лицу: поклонники не переставали восхищаться внешним видом любимой певицы. 38-летняя артистка в ожидании второго сына от супруга Владимира Преснякова нередко делилась «беременными» образами в Сети. Несмотря на последние сроки Наталья Подольская активно вела светскую жизнь и делилась новыми фото и видео на своей странице в Instagram, где рассказывала о радостях и сложностях во время беременности.
К слову, недавно мы писали, как Наталья Подольская отправилась на прогулку с малюткой-сыном: «Мой первый выход». 38-летняя певица опубликовала первое видео, снятое на семейной прогулке в городе.
Фото и видео: @nataliapodolskaya / Instagram
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