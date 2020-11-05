«Сижу тут такая в халатике»: Наталья Подольская удивила роскошным домашним образом
Фото: www.instagram.com/nataliapodolskaya/?hl=ru
Молодая мамочка Наталья Подольская удивила поклонников неожиданным домашним образом.
«Вот , что выдал мне телефон пока я сижу тут такая дома вся в халатах. Можно и так», – пишет Наталья.
Подписчики считают, что для недавно родившей женщины Подольская выглядит великолепно – очень свежо и женственно. Более того, материнство добавляет ей особенного очарования.
«А мне в халатике больше нравится такая нежная», «Душа светлая, сама хорошенькая. А главное здоровья всем!!!», «Что-то на себя совсем не похожа», «Вы очень красивая!!!!Не переживайте, что в халатике, без макияжа и прически-за то вы настоящая женщина, мамочка, а это ценнее всех нарядов и украшений!!!Вы в данный момент вы самая красивая-заботливая нежная, любящая, добрая, трепетная!!!!», «В любых ты, душечка, нарядах хороша», – не скупятся на комплименты подписчики.
Сейчас Подольская активно занимаемся малышом Ваней, которому уже исполнилось две недели, и не забывает делиться радостью с подписчиками. Поклонники отметили, что Наталья не стала, по примеру многих звезд, скрывать малыша, и сразу показала его.
Фото и видео: Instagram Натальи Подольской
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