«Сижу тут такая в халатике»: Наталья Подольская удивила роскошным домашним образом

Молодая мамочка Наталья Подольская удивила поклонников неожиданным домашним образом.

«Вот , что выдал мне телефон пока я сижу тут такая дома вся в халатах. Можно и так», – пишет Наталья.

Подписчики считают, что для недавно родившей женщины Подольская выглядит великолепно – очень свежо и женственно. Более того, материнство добавляет ей особенного очарования.