Нежная Наталья Подольская в халатике рассказала о мамских радостях
Фото: www.instagram.com/nataliapodolskaya/
Наталья Подольская, за жизнью которой увлеченно следят ее поклонники после рождения второго малыша – Вани Преснякова, поделилась очень уютной домашней фотографией.
На фото Наталья в стильном шелковом домашнем костюмчике – она рассказала, как сидит дома с детьми, и почему отчасти рада пандемии – есть возможность прийти в себя, сделать паузу.
«Ребята! Не выкладываю ничего потому что сейчас особо нечего . Засела Дома с детьми ( о, как это звучит - с детьми , Мама дорогая) . Очень боюсь коронавируса. Все отменили . Новый год Дома . Как не печально , но мне вся эта пауза в жизни на руку . Нет ощущения, что я что-то упускаю .. ну а Ванечке завтра уже 3 недели. Вова сегодня пригласил меня в ресторан. Короче я в панике , как оставить... молока запасик сделала . Кстати - кормить для меня самое большое удовольствие на свете !!! Чистый кайф , за который стоит в некоторых случаях и побороться. Вечером придётся влезать в свой прежний размер одежды. Пока сомневаюсь влезет ли п ...па, потом расскажу! Заканчиваю свой сбивчивый рассказ, сейчас Тёма вернётся из сада », – пишет Наталья.
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Ребята! Не выкладываю ничего потому что сейчас особо нечего . Засела Дома с детьми ( о, как это звучит - с детьми , Мама дорогая 😁) . Очень боюсь короновируса. Все отменили . Новый год Дома . Как не печально , но мне вся эта пауза в жизни на руку . Нет ощущения, что я что-то упускаю .. ну а Ванечке завтра уже 3 недели .❤️ Вова сегодня пригласил меня в ресторан 😱. Короче я в панике , как оставить ... молока запасик сделала . Кстати - кормить для меня самое большое удовольствие на свете !!! Чистый кайф , за который стоит в некоторых случаях и побороться ☺️. Вечером придётся влезать в свой прежний размер одежды 😁 . Пока сомневаюсь влезет ли п ...па 🤦🏼♀️ потом расскажу 😂Заканчиваю свой сбивчивый рассказ, сейчас Тёма вернётся из сада 🙄 Всех обнимаю и верю , что жизнь станет прежней к лету точно ❤️
Подписчики поддержали молодую мамочку:
«Наташа, вы прекрасны в любом виде... здоровья счастья вам вашей семье и вашим деткам это самое главное», «Великолепная фигура после родов!!!», «Вы прелесть! Удачи Вам!», «Наташа, как же Вы интересно пишите про свои заботы и радости!! Читаю с удовольствием! Обожаю Вас!», «Да, кормление-это кайф в чистом виде) Приятного вам романтического вечера, Наташа) Всё обязательно будет хорошо!)», «Какая вы классная, красотка», «Я тоже обожаю кормить) Была бы моя воля, я бы до 18 всех своих кормила», «Это очень крутые ощущения, когда рождается второй ребенок и начинаешь осознавать, что ты мама ДВОИХ детей».
Фото и видео: Instagram Натальи Подольской
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