Нежная Наталья Подольская в халатике рассказала о мамских радостях

Наталья Подольская, за жизнью которой увлеченно следят ее поклонники после рождения второго малыша – Вани Преснякова, поделилась очень уютной домашней фотографией.

На фото Наталья в стильном шелковом домашнем костюмчике – она рассказала, как сидит дома с детьми, и почему отчасти рада пандемии – есть возможность прийти в себя, сделать паузу.

«Ребята! Не выкладываю ничего потому что сейчас особо нечего . Засела Дома с детьми ( о, как это звучит - с детьми , Мама дорогая) . Очень боюсь коронавируса. Все отменили . Новый год Дома . Как не печально , но мне вся эта пауза в жизни на руку . Нет ощущения, что я что-то упускаю .. ну а Ванечке завтра уже 3 недели. Вова сегодня пригласил меня в ресторан. Короче я в панике , как оставить... молока запасик сделала . Кстати - кормить для меня самое большое удовольствие на свете !!! Чистый кайф , за который стоит в некоторых случаях и побороться. Вечером придётся влезать в свой прежний размер одежды. Пока сомневаюсь влезет ли п ...па, потом расскажу! Заканчиваю свой сбивчивый рассказ, сейчас Тёма вернётся из сада », – пишет Наталья.