Дайджест Passion.ru: истерика Бузовой, успехи сборной на Евро-2020 и другие яркие новости недели
Главными ньюсмейкерами недели не только в России, но и в мире являются коронавирус и чемпионат Европы по футболу-2020.
16 июня сборная России по футболу порадовала фанатов, обыграв финнов со счетом 1:0. Превосходство наших игроков днем ранее предсказал кот Ахилл, ставший уже героем Сети. Пока белый предсказатель не ошибался в своих прогнозах... Кстати животное стало настолько популярным, что у него появился свой Instagram-аккаунт и даже собственный пресс-секретарь.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/achillcat
После первого победного матча на Евро-2020 российские футболисты поблагодарили Ольгу Бузову за поддержку. Блогер, телеведущая и актриса стала одной из главных звезд уходящей недели. А в очередной раз прогремела она на всю страну после скандала с Дмитрием Губерниевым, случившемся в прямом эфире телеканала «Матч ТВ», где она устроила истерику после вопроса диктора о том, перестала ли она пить коньяк по утрам.
Перед важным для нашей сборной матчем Бузова дала наставление игрокам о том, как нужно вести себя на поле. После в социальной сети появилось шутливое обращение к ней. «Шли вперед, не боялись, нагнетали! Спасибо за совет, Ольга», — написали представители команды в Twitter.
На Евро-2020, во время пресс-конференции с Криштиану Роналду произошел конфуз. Самый известный и богатый футболист мира отодвинул от себя бутылочки Coca-Cola, одного из главных спонсоров первенства. И вскоре акции компании рухнули на 4 млрд долларов.
После этот же «трюк» по следам Криштиану проделал игрок сборной Италии Мануэль Локалетти, а француз Поль Богба не пожелал видеть перед собой бутылку с пивом. Вскоре представители спонсоров обратились к организаторам чемпиона Европы с просьбой донести до сборных указание, не двигать на пресс-конференциях бутылки спонсоров.
Пока футбольные фанаты следят за турнирной таблицей, в СМИ и в обществе все чаще обсуждают разгул коронавируса. Который, кстати, сказался и на проведении мероприятий в рамках Евро-2020.
В России, особенно в столицах, обсуждают возможный локдаун. Правительство вводит новые ковидные ограничения и призывает население вакцинироваться. В Москве закрыли фанфесты ЧЕ-2020 (в Питере болельщики пока их посещают, судя по фото в Сети). В столице запретили проведение массовых мероприятий с участием более чем тысячи человек, отменили концерты. Под вопросом остается проведение и других массовых мероприятий.
О том, чем грозит возможный локдаун, читайте в наших новостях.
Фото: Личный архив Марины Максимовой, для Passion.ru
На днях о своей экстренной госпитализации рассказала певица МакSим (Марина Максимова). Она оказалась на больничной койке с 40% поражения легких. За несколько дней до этого артистка сделала несколько ПЦР-тестов (с небольшим интервалом), но все они оказались отрицательными.
Также стало известно, что с дыхательной недостаточностью в больницу попал Игорь Костолевский. Забрали под наблюдение медиков и 78-летнюю Ирину Мирошниченко.
Еще ранее в одной больнице оказались Владимир Кузьмин и Александр Буйнов. Они, кстати, успели вакцинироваться, что дает им шанс легко перенести вирус.
О том, кого еще подкосил Covid-19, читайте, перейдя по ссылке.
Экс-жена Андрея Аршавина Алиса опубликовала в Instagram прощальный пост, которым напугала своих поклонников. Многодетная мать тяжело пережила развод со спортсменом-изменщиком, потом несколько лет судилась за жилье с бывшей свекровью, затем Алиса начала бороться с аутоимунным некрозом (болезнь сказалась не только на ее здоровье, но и на внешности).
Все это непростое время Аршавина сохраняла оптимизм, но теперь, по ее признанию, силы ее иссякли. Она написала, что больше не может бороться за свою жизнь, за кров для детей и за свое лицо. Она попросила у всех прощения и сказала, что публикаций от нее больше не будет.
Были на уходящей рабочей неделе и хорошие новости. Младшая дочь Сергея Шойгу, 30-летняя Ксения перестала скрывать беременность и призналась, что ждет дочку. В совместном с женихом, фитнес-блогером Алексеем Столяровым она рассказала, что ребенка не планировала («Как такое вообще возможно планировать?»). Избранник дочери министра обороны вспомнил знакомство с будущим тестем — за несколько минут вся жизнь пролетела перед глазами.
Фото: www.instagram.com/berguzarkorel
Стало известно о скором прибавлении в звездном семействе звезды «Великолепного века» Халита Эргенча и его супруги, актрисы Бергюзар Корель. Пара ждет дочку. Будущая многодетная мать призналась, что мечтала о девочке после двоих сыновей, и ее молитвы были услышаны. Но дату рождения третьего ребенка звездная пара не рассекречивает. И, скорее всего, после ее появления на свет, расскажет б этом не сразу. Такие моменты актеры предпочитают оставлять при себе.
Алена Апина похвасталась результатом пластических операций. Певица уменьшила талию, откачав жир с живота и спины, а попу увеличила. в Итоге она обрела фигуру мечты, с пропорциями практически как у Ким Кардашьян.
Гарик Харламов перестал скрывать свою новую пассию, в романе с которой артиста стали подозревать уже давно. Экс-муж Кристины Асмус появился с ее копией, актрисой Екатериной Ковальчук, в VIP-ложе на матче между сборными России и Бельгии.
Раньше влюбленные появлялись вместе в одних и тех же местах, на общих с друзьями фото, но свои отношения не подтверждали.
Фото: Starface
Не обошлось на этой неделе и без разводов. Звезда сериалов «Бедная Настя» и «Не родись красивой» Петр Красилов развелся с супругой Ириной Шебеко через 16 лет после свадьбы. В СМИ давно гуляли слухи, что у семье не все гладко, но пара отрицала эти домыслы. Теперь же о распаде семьи актера рассказали друзья пары.
Закончился многолетний брак и старшего внука королевы Великобритании Елизаветы II Питера Филлипса. Он прожил с женой Отэм 12 лет, официальный союз продлился на год дольше. Ее Величество близка с женой старшего внука, поэтому тяжело восприняла эту новость. Впрочем, то, что Отэм подала на развод стало сюрпризом и для самого Питера. Но ради двух дочек экс-супруги сохранили дружеские отношения.
Фото и видео: Instagram, Maksim Konstantinov/ Global Look press, East News, youtube-канал TELESPORT, Starface, Getty Images
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram