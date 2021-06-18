Дайджест Passion.ru: истерика Бузовой, успехи сборной на Евро-2020 и другие яркие новости недели

Главными ньюсмейкерами недели не только в России, но и в мире являются коронавирус и чемпионат Европы по футболу-2020.

16 июня сборная России по футболу порадовала фанатов, обыграв финнов со счетом 1:0. Превосходство наших игроков днем ранее предсказал кот Ахилл, ставший уже героем Сети. Пока белый предсказатель не ошибался в своих прогнозах... Кстати животное стало настолько популярным, что у него появился свой Instagram-аккаунт и даже собственный пресс-секретарь.