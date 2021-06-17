56-летняя Алена Апина решилась на пластику и обрела фигуру Ким Кардашьян

В блоге Алена Апина опубликовала видео, на котором позирует только в расстегнутой рубашке, из под которой проглядывает белье. «Домашние радости! Смотрю на себя и радуюсь улучшенной версии самой себя! Во загнула! Ха-ха-ха! Но все равно спасибо», — поблагодарила она пластического хирурга.

Доктор, моделировавший тело Апиной, ранее показывал результат пластики вскоре после ее проведения. По фото видно, что Алена откачала жир с живота, со спины, сделав талию более тонкой, и увеличила объем ягодиц. В результате артистка обрела фигуру, как у Ким Кардашьян.

О том, как менялась внешность Алены Апиной за время ее карьеры, читайте на сайте Passion.ru.