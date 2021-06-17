56-летняя Алена Апина решилась на пластику и обрела фигуру Ким Кардашьян
Алена Апина не стесняется своего возраста и гордится жизненным и творческим опытом. Артистка регулярно балует поклонников кадрами смелых и провокационных фотосессий. На съемках стилисты подбирают для нее молодежные образы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/neapina
Несколько месяцев назад певица рассказала, что решилась все-таки кардинально преобразить фигуру.
В блоге Алена Апина опубликовала видео, на котором позирует только в расстегнутой рубашке, из под которой проглядывает белье. «Домашние радости! Смотрю на себя и радуюсь улучшенной версии самой себя! Во загнула! Ха-ха-ха! Но все равно спасибо», — поблагодарила она пластического хирурга.
Доктор, моделировавший тело Апиной, ранее показывал результат пластики вскоре после ее проведения. По фото видно, что Алена откачала жир с живота, со спины, сделав талию более тонкой, и увеличила объем ягодиц. В результате артистка обрела фигуру, как у Ким Кардашьян.
О том, как менялась внешность Алены Апиной за время ее карьеры, читайте на сайте Passion.ru.
Фото и видео: Instagram, Anatoly Lomohov/ Global Look press
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