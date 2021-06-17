passion.ru

56-летняя Алена Апина решилась на пластику и обрела фигуру Ким Кардашьян

Экс-солистка группы «Комбинация» похвасталась результатами своего «тюнинга» и собрала комплименты. Впрочем, поклонники Апиной всегда не скупились на комплименты в адрес любимой артистки. Ранее Алена отрицала, что пользуется услугами хирургов, но теперь перестала отрицать это.

Алена Апина не стесняется своего возраста и гордится жизненным и творческим опытом. Артистка регулярно балует поклонников кадрами смелых и провокационных фотосессий. На съемках стилисты подбирают для нее молодежные образы.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Александр Серов, Алена Апина, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова

Фото: www.instagram.com/neapina

Несколько месяцев назад певица рассказала, что решилась все-таки кардинально преобразить фигуру.

В блоге Алена Апина опубликовала видео, на котором позирует только в расстегнутой рубашке, из под которой проглядывает белье. «Домашние радости! Смотрю на себя и радуюсь улучшенной версии самой себя! Во загнула! Ха-ха-ха! Но все равно спасибо», — поблагодарила она пластического хирурга.

Доктор, моделировавший тело Апиной, ранее показывал результат пластики вскоре после ее проведения. По фото видно, что Алена откачала жир с живота, со спины, сделав талию более тонкой, и увеличила объем ягодиц. В результате артистка обрела фигуру, как у Ким Кардашьян.

О том, как менялась внешность Алены Апиной за время ее карьеры, читайте на сайте Passion.ru.

Фото и видео: Instagram, Anatoly Lomohov/ Global Look press

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram