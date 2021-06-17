Максим, T-killah и другие звезды, которые заболели коронавирусом

Рэпер Noize MC ухитрился заболеть коронавирусом уже во второй раз. При этом еще в конце мая он стал анализы на антитела и убедился, что они имеются.

«Это очень странная и неприятная история: мы всей семьёй переболели в декабре прошлого года, 17 мая я сдавал тест на антитела — у меня был положительный результат и высокий титр», –написал музыкант в Instagram.