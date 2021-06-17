Максим, T-killah и другие звезды, которые заболели коронавирусом
Несмотря на это, певицу госпитализировали в тяжелом состоянии с пневмонией и серьезным поражением легких.
Ранее в больницу угодил рэпер T-killah, также с пневмонией. Он пожаловался в Instagram, что очень плохо себя чувствует. Ситуацию обостряет то, что ранее музыкант присутствовал на премии МУЗ-ТВ, где было много звезд.
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Фото: @ddborisov
Айза Долматова заболела только сегодня – в сториз она поместила фото с градусником и рассказала о плохом самочувствии.
Рэпер Noize MC ухитрился заболеть коронавирусом уже во второй раз. При этом еще в конце мая он стал анализы на антитела и убедился, что они имеются.
«Это очень странная и неприятная история: мы всей семьёй переболели в декабре прошлого года, 17 мая я сдавал тест на антитела — у меня был положительный результат и высокий титр», –написал музыкант в Instagram.
А недавно подхвативший коронавирус ведущий Дмитрий Борисов появился в эфире шоу «Пусть говорят» по видеосвязи.
«Я на самоизоляции, всех благодарю за пожелания здоровья! Я в строю», – отметил он.
С коронавирусом в больницу угодили артисты Александр Буйнов и Владимир Кузьмин. Тяжелого состояния, однако, удалось избежать благодаря прививке от коронавируса.
Ранее подхватить эту болезнь успели многие звезды, среди которых Кристина Асмус, Светлана Лобода, Алиса Фрейндлих, Ким Кардашьян с детьми и многие другие. Кроме того, страшная инфекция унесла жизнь многих известных людей. Так, в самом конце прошлого года от инфекции скончался Борис Грачевский, а в начале мая умер актер Андрей Черных.
Фото: Instagram Айзы Долматовой, Noize MC, Марины Максимовой, Дмитрия Борисова
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