Вакцинированные Александр Буйнов и Владимир Кузьмин попали в больницу с ковидом
Первый о своем самочувствии рассказал 71-летний Александ Буйнов. Артист лежит в больнице и чувствует себя вполне неплохо. Только отмечает, что очень хочет выйти на улицу. «Господи, как же хочется погулять-то», – сообщил певец.
Благодаря поставленной вакцине болезнь Александра протекает лучше, чем могло было быть. Вирус переносится в легкой форме, но необходимость в изоляции высокая, считают врачи.
На днях в эту же больницу поступил коллега Буйнова Владимир Кузьмин. 66-летний артист написал в своем личном блоге, что уже чувствует себя хорошо.
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Фото: Global Look Press
Владимир сделал три дозы вакцины и заверил, что вирус переносится достаточно легко.
«Привет, я в госпитале. Врачи говорят, что благодаря вакцине сделанной мной в три захода, болезнь должна протекать спокойно. Чувствую себя нормально. Условия хорошие, гитара со мной», – поделился артист.
Знаменитости напоминают своим поклонникам в важности соблюдения мер безопасности, особенно, из-за высоких показателей заражений. И отмечают, что прививка поможет чувствовать себя намного легче даже в случае заражения.
Фото и видео: Global Look Press
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