Вакцинированные Александр Буйнов и Владимир Кузьмин попали в больницу с ковидом

Первый о своем самочувствии рассказал 71-летний Александ Буйнов. Артист лежит в больнице и чувствует себя вполне неплохо. Только отмечает, что очень хочет выйти на улицу. «Господи, как же хочется погулять-то», – сообщил певец.

Благодаря поставленной вакцине болезнь Александра протекает лучше, чем могло было быть. Вирус переносится в легкой форме, но необходимость в изоляции высокая, считают врачи.

На днях в эту же больницу поступил коллега Буйнова Владимир Кузьмин. 66-летний артист написал в своем личном блоге, что уже чувствует себя хорошо.