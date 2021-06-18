Актриса Ирина Мирошниченко госпитализирована с пневмонией

Еще одна из российских звезд подхватила коронавирус.

Ирина Мирошниченко пожаловалась на плохое самочувствие своей сиделке. Женщина вызвала скорую помочь и отправилась в больницу вместе с ней, где у актрисы сразу заподозрили коронавирус. Врачи одной из московских клиник приняли решение о госпитализации.

Как сообщает телеграм-канал Mash, Мирошниченко привезли с высокой температурой, ей было тяжело дышать.