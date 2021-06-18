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Актриса Ирина Мирошниченко госпитализирована с пневмонией

78-летнюю народную артистку привезли в одну из московских клиник с вирусным поражением легких.

Еще одна из российских звезд подхватила коронавирус.

Ирина Мирошниченко пожаловалась на плохое самочувствие своей сиделке. Женщина вызвала скорую помочь и отправилась в больницу вместе с ней, где у актрисы сразу заподозрили коронавирус. Врачи одной из московских клиник приняли решение о госпитализации.

Как сообщает телеграм-канал Mash, Мирошниченко привезли с высокой температурой, ей было тяжело дышать.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Мирошниченко на мероприятии

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Врачи приняли решение о госпитализации с учетом рисков из-за возраста и сложной ситуации с коронавирусом в стране.

Медики оценивают ее состояние как средней тяжести.

Ирина Мирошниченко хорошо известна российскому зрителю по ролям в таких фильмах, как «Вам и ее снилось», «Андрей Рублев», «Я шагаю по Москве» и многим другим.

Ранее в больницу попал и другой советский актер Игорь Костолевский, у него диагностировали дыхательную недостаточность и пневмонию.

Фото: Global Look Press

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