В Москве запретили зрелищные мероприятия более 1000 человек и закрыли танцполы

Зрелищные мероприятия в Москве, на которых присутствует более 1000 человек, запрещаются. Также запрещена работа танцполов и фан-зон для болельщиков, закрыты фудкорты в торговых центрах и детские игровые комнаты.

Кроме того, в Москве с 19 июня проведут эксперимент по созданию так называемых бесковидных ресторанов — вход в заведения будет возможен либо по QR-коду, либо по сертификату о вакцинации.

Рестораны, бары и другие заведения не смогут обслужить клиентов с 23:00 до 6:00 до 29 июня.

Кинотеатры могут продолжить работу.