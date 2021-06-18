В Москве запретили зрелищные мероприятия более 1000 человек и закрыли танцполы
Зрелищные мероприятия в Москве, на которых присутствует более 1000 человек, запрещаются. Также запрещена работа танцполов и фан-зон для болельщиков, закрыты фудкорты в торговых центрах и детские игровые комнаты.
Кроме того, в Москве с 19 июня проведут эксперимент по созданию так называемых бесковидных ресторанов — вход в заведения будет возможен либо по QR-коду, либо по сертификату о вакцинации.
Рестораны, бары и другие заведения не смогут обслужить клиентов с 23:00 до 6:00 до 29 июня.
Кинотеатры могут продолжить работу.
Ранее, 17 июня, мэр столицы заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается, и добавил, что динамика распространения инфекции в мегаполисе оказалась неожиданной — иммунитет есть более чем у 60% горожан. Он допустил, что в дальнейшем ограничения могут быть ужесточены.
Он также добавил, что повторная вакцинация от коронавируса стала жизненной необходимостью. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
«Я знаю об этой проблеме, и сам в порядке эксперимента недавно сделал ревакцинацию. Ведь я еще в прошлом мае до начала испытаний первым сделал прививку», — говорится в сообщении.
Фото: Global Look Press
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