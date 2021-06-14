Дмитрий Губерниев довел Ольгу Бузову до истерики своими нападками в прямом эфире
Как только Ольга Бузова появилась в студии спортивного телеканала, комментатор начал задавать ей вопросы, на которые она не могла ответить. Губерниев не упустил возможности отпустить в сторону гостьи едкие шутки насчет ее творчества.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/guberniev_dmitry
«Ольга, мы рады видеть вас в прямом эфире, и я как театрал особенно рад, что вы теперь звезда МХАТа, как Ольга Андровская, Алла Тарасова и Ангелина Степанова», — начал беседу телеведущий.
«Я понимаю, что театр вас беспокоит больше футбола, но давайте вернемся к футболу», — парировала певица и телеведущая. После Дмитрий Губерниев начал задавать узкопрофильные вопросы о спорте, от которых Ольга Бузова замешкалась.
«Вам какая школа футбола ближе? Российская, Черчесова или советская Эфроса? Которая выигрывала чемпионат Европы, доходила до полуфинала чемпионата мира с Броневым, Волковым, Далем…», — насел Губерниев на Бузову.
Вскоре после начала беседы Ольга уже не скрывала раздражения: «Хватит щеголять знаниями. Я понимаю, что за 10 секунд вам надо показать образованность, что вы знаете эти фамилии», — отреагировала она, отметив, что она в общем за Россию и за футбол.
После началась словесная перепалка, во время которой комментатор требовал ответа на вопрос, а певица и блогер обвиняла ее в недостойном поведении и постоянном перебивании.
И неожиданно Губерниев спросил: «Скажите, вы перестали пить коньяк по утрам, Ольга?». И, если до этого момента Бузова тихонько плакала, то теперь у нее началась настоящая истерика с криками. «Да вы что надо мной издеваетесь? Прикалываетесь над моей фигурой. Мне нельзя пить! Я лечусь. Я перенесла тяжелейшую операцию!» — кричала Бузова на всю студию в Москве. В это время Губерниев наблюдал за всем происходящим из питерской студии, нервно подергиваясь.
Ведущий пытался успокоить Ольгу Бузову, предположив, что ее оппонент просто привел цитату из классики (хотя до этого Губерниев обмолвился: «Видимо, не перестала...»). Но Ольга отказалась слушать его доводы.
«Вы для меня не мужчина. Вы дно. Писака. Скажите это мне все в глаза, Дмитрий, Губерниев», — промолвила она, утирая слезы.
После того, как видео со скандалом попало в Сеть, общество разделились надвое. Одни отметили, что им надоело видеть «неадекватную» Бузову, другие пожалели ее, признавшись, что нападки и насмешки над ней уже порядком приелись.
А на чьей вы стороне?
Фото и видео: «Матч ТВ», Anatoly Lomohov/ Global Look press, Instagram
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