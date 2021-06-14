Дмитрий Губерниев довел Ольгу Бузову до истерики своими нападками в прямом эфире

«Я понимаю, что театр вас беспокоит больше футбола, но давайте вернемся к футболу», — парировала певица и телеведущая. После Дмитрий Губерниев начал задавать узкопрофильные вопросы о спорте, от которых Ольга Бузова замешкалась.

«Вам какая школа футбола ближе? Российская, Черчесова или советская Эфроса? Которая выигрывала чемпионат Европы, доходила до полуфинала чемпионата мира с Броневым, Волковым, Далем…», — насел Губерниев на Бузову.

Вскоре после начала беседы Ольга уже не скрывала раздражения: «Хватит щеголять знаниями. Я понимаю, что за 10 секунд вам надо показать образованность, что вы знаете эти фамилии», — отреагировала она, отметив, что она в общем за Россию и за футбол.

После началась словесная перепалка, во время которой комментатор требовал ответа на вопрос, а певица и блогер обвиняла ее в недостойном поведении и постоянном перебивании.

И неожиданно Губерниев спросил: «Скажите, вы перестали пить коньяк по утрам, Ольга?». И, если до этого момента Бузова тихонько плакала, то теперь у нее началась настоящая истерика с криками. «Да вы что надо мной издеваетесь? Прикалываетесь над моей фигурой. Мне нельзя пить! Я лечусь. Я перенесла тяжелейшую операцию!» — кричала Бузова на всю студию в Москве. В это время Губерниев наблюдал за всем происходящим из питерской студии, нервно подергиваясь.