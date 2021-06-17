Отмененные концерты и мероприятия: без чего нас оставит возможный локдаун

Власти Москвы рассуждают о новом локдауне – что именно ждет москвичей, пока неизвестно, однако непривитых уже будут отстранять от работы.

«Обсудили ситуацию с работниками: можем ли мы их отстранить, если они отказываются прививаться. Получили комментарий, что можем отстранить без зарплаты и нас предпринимателей наказывать не будут из-за эпидемиологической ситуации», - сообщил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов по итогам встречи с властями Москвы.