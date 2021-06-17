Отмененные концерты и мероприятия: без чего нас оставит возможный локдаун
Власти Москвы рассуждают о новом локдауне – что именно ждет москвичей, пока неизвестно, однако непривитых уже будут отстранять от работы.
«Обсудили ситуацию с работниками: можем ли мы их отстранить, если они отказываются прививаться. Получили комментарий, что можем отстранить без зарплаты и нас предпринимателей наказывать не будут из-за эпидемиологической ситуации», - сообщил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов по итогам встречи с властями Москвы.
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Что касается массовых мероприятий, то здесь все еще хуже – многие концерты и мероприятия оказались под угрозой, а кое-какие уже отменили. Это коснулось не только столицы, но и регионов.
Жители Новосибирска уже в третий раз не увидят певицу Zivert – ее ранее отложенный на 18 июня концерт снова перенесен, на этот раз на декабрь. Там же ранее был отменен концерт Макса Коржа.
В Иркутске перенесли концерт Басты – он должен быть состояться сегодня, 17 июня, но пройдет после улучшения эпидемиологической ситуации.
Ранее об отмене концертов высказался Илья Прусикин, фронтмен группы Little big в беседе с изданием «Коммерсант»:
«Мы собирались ехать на концерт наших братьев — группы The Hatters. Их концерт тоже отменили. Как мы к этому относимся? Я считаю, что отмены концертов не имеют никакого смысла, как бы их ни оправдывали какими-то коронавирусными ограничениями. Это уже выглядит как какие-то штуки, выгодные администрации. Почему-то концерты, посвященные экономическому форуму, не отменяют. Я не знаю причин, не берусь никого обвинять. Но это неприятно и некрасиво».
Многие мероприятия уже перешли в режим онлайн – так, в таком режиме в Москве прошло TSUM Fashion Show – была запущена трансляция. В разных регионах России часть мероприятий были отменены, часть перенесены.
Сейчас под вопросом стоит проведение фестиваля ЖАРА, который должен начаться 23 июня в Crocus City Hall.
Пятый международный музыкальный фестиваль «Жара» состоится в России в первый раз.
Он будет идти пять дней, планируется выступление около 200 артистов, среди которых Филипп Киркоров, Zivert, Егор Крид, Макс Барских, Анатолий Цой, Niletto, Loboda, Тимати, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Диана Арбенина, Алексей Чумаков, Ани Лорак, Валерий Меладзе, Николай Расторгуев, Николай Басков, Тамара Гвердцители, Григорий Лепс и многие другие звезды.
Информации о том, что фестиваль может быть отменен или перенесен, пока не было.
Среди отмененных мероприятий в Москве оказался также выпускной в парке Горького. Однако есть и послабления – в столице сняли запрет на пользование скамейками в парках. В новой редакции ограничений правительства города указано, что «при посещении территорий общегородского значения... не допускается использование объектов городской инфраструктуры, в том числе детских, спортивных площадок, беседок и иных объектов, предметов и оборудования, с которыми могли контактировать иные лица (за исключением скамеек и иных подобных объектов)».
Фото: Instagram Zivert, Макса Коржа, Ильи Прусикина, Global Look Press
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