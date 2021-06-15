После скандала с Ольгой Бузовой Билан встал на ее защиту, а Губерниев извинился

На защиту коллеги встал Дима Билан. Он написал в блоге, что не является поклонником творчества Ольги (о вкусах не спорят, добавил он), но восторгается ее трудоспособностью и желанием развиваться в разных направлениях.

«Оля! Ты достойный человек, достойнее многих, кто льет на тебя и хайпится на острых мимолетных темах, которые в жизни занимают секунды по сравнению с тем сколько нового ты открываешь и как работаешь над собственной личностью! Растешь на глазах у людей уже столько лет, принимая обстоятельства с открытым забралом! Я давно хотел написать этот пост, еще с момента премьеры в театре. Наблюдаю, как толпы не вникающих в колоссальный труд людей, не хотят делиться местом под солнцем, мыслят поверхностно. Всегда хочется просить: "Люди вы звери?! Человек не имеет права расти? Мы забыли вообще, что мы все люди прежде всего?".

Я ненавижу, когда все на одного, это подло! Она одна против всех и девушка! И не важно какую музыку ты поешь, вкусы — дело тонкое. Но ты пропагандируешь рост личности — это главное! Хватит есть одного человека, это стыдно! Я все больше и больше становлюсь поклонником твоей личности! Сил тебе и желаю правильно распорядиться тем, что дает тебе судьба! Уважаю тебя️. А ошибки — это исключения, которые касаются всех людей на этой планете», — эмоционально высказался Билан.