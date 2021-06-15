После скандала с Ольгой Бузовой Билан встал на ее защиту, а Губерниев извинился
Дмитрий Губерниев, находившийся в Санкт-Петербурге, стал буквально нападать на Бузову, задавая ей вопросы, на которые она не смогла ответить. Это звезде не понравилось и она стала парировать оппоненту.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Olga Sokolova/ Global Look press
Во время перепалки Ольга дала понять, что у нее давно неприязненные отношения с Дмитрием.
В итоге она закатила истерику после вопроса, перестала ли она пить коньяк по утрам. Эфир закончился скандалом. Удаляясь из студии, Бузова на камеру заявила: «Ну теперь-то вас хоть кто-то посмотрит!».
После скандала Дмитрий Губерниев опубликовал в своем телеграм-канале извинения перед Ольгой, но сделал он это в своей едкой манере.
«От себя добавлю, совсем не ставил цель обидеть Ольгу Бузову! Если обидел, Оля, извините! Спрашивал о театре и футболе, надеялся услышать важные параллели! Тем более, что легендарный МХАТ всегда был рядом с футболом! Надеялся на иронию гостьи, теперь уже и актрисы театра! И уж совсем не ожидал, что невинный вопрос про взаимоотношения Карлсона и Фрекен Бок вызовет слезы у нашей гостьи эфира! Оля Бузова, не обижайтесь и спасибо, что поддерживаете российский футбол и отечественный театр! В эфире держалась стойко, молодец!» — написал Губерниев.
После скандала Ольга обратилась к подписчикам, отметив, что вся ее сущность не может смириться с мужским хамством.
Фото: www.instagram.com/buzova86
На защиту коллеги встал Дима Билан. Он написал в блоге, что не является поклонником творчества Ольги (о вкусах не спорят, добавил он), но восторгается ее трудоспособностью и желанием развиваться в разных направлениях.
«Оля! Ты достойный человек, достойнее многих, кто льет на тебя и хайпится на острых мимолетных темах, которые в жизни занимают секунды по сравнению с тем сколько нового ты открываешь и как работаешь над собственной личностью! Растешь на глазах у людей уже столько лет, принимая обстоятельства с открытым забралом! Я давно хотел написать этот пост, еще с момента премьеры в театре. Наблюдаю, как толпы не вникающих в колоссальный труд людей, не хотят делиться местом под солнцем, мыслят поверхностно. Всегда хочется просить: "Люди вы звери?! Человек не имеет права расти? Мы забыли вообще, что мы все люди прежде всего?".
Я ненавижу, когда все на одного, это подло! Она одна против всех и девушка! И не важно какую музыку ты поешь, вкусы — дело тонкое. Но ты пропагандируешь рост личности — это главное! Хватит есть одного человека, это стыдно! Я все больше и больше становлюсь поклонником твоей личности! Сил тебе и желаю правильно распорядиться тем, что дает тебе судьба! Уважаю тебя️. А ошибки — это исключения, которые касаются всех людей на этой планете», — эмоционально высказался Билан.
«Дима, столько грязи и хейта вокруг… Но мы с тобой — козерожки — переживем все и всех. Спасибо тебе, мой друг, за твою любовь и поддержку», — ответила ему Ольга.
Не упустил своей возможности «прилепиться» к шумихе и экс-приятель Бузовой Давид Манукян. Он в своем блоге заявил, что всегда поддержит человека в беде, и попенял Губерниева за хамство.
После эфира высказался и экс-футболист «Спартака» Максим Калиниченко. Он посчитал, что у Ольги Бузовой психические отклонения. ОБ этом написал в Twitter.
Фото: twitter.com/kalynych25/status/1404460316331814914
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Фото и видео: Instagram, «Матч ТВ», Twitter, Anatoly Lomohov/ Global Look press
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