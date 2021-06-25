Дайджест Passion.ru: коронавирус, «вылет» сборной с Евро-2020 и другие яркие новости недели
На уходящей рабочей неделе главными ньюсмейкерами стали Евро-2020 и очередная волна коронавируса, приведшая к новым ограничениям.
Сборная России по футболу разочаровала фанатов: команда не вышла из группы и покинула первенство одной из первых. В решающем за выход в плей-офф матче сборная России проиграла со счетом 1:4. Единственный гол в ворота соперников отправил Артем Дзюба во время пенальти. На некоторое время это подарило надежду и игрокам, и болельщикам. Но пропущенные в наши ворота четыре мяча обрушили все мечты.
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Фото: Getty Images
Через день после «вылета» российской сборной с Евро-2020 стало известно, что команда получит гонорар в размере почти миллиарда рублей. Эта новость и ошеломительная цифра вызвали бурю негодования в Сети. Некоторые спортсмены написали, что такую сумму им не заработать за всю жизнь, а тут такие деньги платят за позорное участие в соревнованиях.
Юморист Гарик Харламов предложил «закрыть футбол в России»: «Давайте возьмем большой ключ и замок и закроем этот вид спорта. Ну не умеем мы в него играть. Пора это принять. Мы же не сажаем обезьяну за руль, чтобы она проехала на машине от Москвы до Питера. И тут такая же история. Бразильцы не играют в хоккей — и ничего!», — высказался артист.
Евро-2020 проходит в условиях повышенных мер эпидемиологический безопасности. На стадионы пускают ограниченное количество фанатов, все тщательно дезинфицируется. Но из-за того, что в России зафиксирован стремительный рост заболеваемости, у нас закрыли фан-зоны (несколько матчей проходит и на наших стадионах).
Кроме этого, за неделю в Москве и нескольких других регионах ввели обязательную вакцинацию отдельных групп населения, также ограничили вход в рестораны для тех, кто не прививался (где получить QR-код для входа в заведения общепита, читайте в нашем материале), отменили массовые мероприятия с большим количеством зрителей.
В Сети все жарче разгораются споры о пользе и вреде прививок. И каждый, кто высказывается на эту тему, уверен в своей правоте. Так, Егор Бероев заявил со сцены, что разделение людей на привитых и невакцинированных похоже на сегрегацию наподобие той, что проводили фашисты с евреями. Его поддержала жена Ксения Алферова и подписчики-антипрививочники. Ксения Собчак, Сергей Лукьяненко, Андрей Макаревич и другие известные личности призывают граждан прививаться, чтобы общество могло скорее вернуться к нормальной доковидной жизни.
Кстати, с 1 августа гостиницы Краснодарского края будут принимать туристов только с сертификатами о прививке или с отрицательными ПЦР-тестами.
Фото: pexels.com
Фестиваль «ЖАРА», который с нетерпением ждали и артисты, и их поклонники, в полноценном формате смог состояться только в день открытия и при аншлаге. Уже на второй день он проходил в формате видеоконцерта без зрителей в зале. Но несмотря на это, наши знаменитости не теряли куража, радовали своим творчеством и яркими нарядами.
Фото: Getty Images
На днях Бритни Спирс впервые за долгое время выступила в суде по иску об отмене опеки над собой. Уже много лет отец контролирует каждый шаг знаменитой дочери — от траты денег до любовных отношений. Бритни завила, что много лет жила под тиранией отца, который запрещает ей выходить замуж и рожать детей.
Фото: East News
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Актриса, которая раньше регулярно занималась спортом, призналась, что самые большие физнагрузки для нее сейчас — это маникюр, и рассказала, почему не любит пускать посторонних в личную жизнь.
Фото: East News
В Голливуде стало на одну пару больше. Журналисты прознали, что звезда фильма «Дневник Бриджит Джонс» Рене Зеллвегер закрутила роман с мужчиной намного моложе себя. Им оказался телеведущий Ант Энтстед, с которым она работала в одном из телепроектов. На момент начала отношений Ант был женат. Развод завершился всего несколько дней назад. У Энтстеда есть трое детей от двух браков. У Рене детей нет.
Фото: www.instagram.com/nikol.official
У звезды «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецовой обнаружили рак. Об этом она сама рассказала в интервью. В свои 35 лет она уже перенесла порядка 300 операций, и теперь на нее свалился новый тяжелый недуг. Николь месяц назад удалили часть легкого. Но, как говорится, беда не приходит одна: на днях Кузнецова похоронила маму.
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Фото и видео: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Instagram, Getty Images, pixels.com, East News, Первый канал, Maksim Konstantinov/ Global Look press, Starface
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