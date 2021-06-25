Дайджест Passion.ru: коронавирус, «вылет» сборной с Евро-2020 и другие яркие новости недели

Евро-2020 проходит в условиях повышенных мер эпидемиологический безопасности. На стадионы пускают ограниченное количество фанатов, все тщательно дезинфицируется. Но из-за того, что в России зафиксирован стремительный рост заболеваемости, у нас закрыли фан-зоны (несколько матчей проходит и на наших стадионах).

Кроме этого, за неделю в Москве и нескольких других регионах ввели обязательную вакцинацию отдельных групп населения, также ограничили вход в рестораны для тех, кто не прививался (где получить QR-код для входа в заведения общепита, читайте в нашем материале), отменили массовые мероприятия с большим количеством зрителей.