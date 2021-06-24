У 35-летней звезды «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецовой обнаружили рак

Несколько недель назад Николь Кузнецова опубликовала фото, на котором лежит на кровати, подключенная к медицинским аппаратам. Она рассказала, что ей удалили часть легкого. Теперь стало известно, что у телезвезды обнаружили рак. Причем очередной страшный диагноз ей поставили практически случайно.

«В профилактических целях мне назначили компьютерную диагностику, для отслеживания моего заболевания, — цитирует Кузнецову «Собеседник». — И у меня обнаружили рак легких. Что стало его первоисточником, непонятно. Врачи сказали, что нужна операция, опухоль необходимо удалять. Я доверилась врачу и легла на операционный стол».

Лечение Николь Кузнецова проходит в Германии, куда попасть ей бывает непросто из-за коронавирусных ограничений. Звезда «Битвы экстрасенсов» отмечает, что она, к счастью, пока не подхватила этот опасный вирус.

«Все вокруг переболели коронавирусом, а я нет, — говорит она. — Возможно, я к нему устойчива. Так как для меня ковид — это почти верная смерть. Бог не без милости! Но с прививкой мне придется подождать из-за моих заболеваний. Очень об этом сожалею».

В блоге Николь Кузнецова рассказала, что пережила страшную трагедию, которая, помимо болезней, легла на ее плечи. Несколько дней назад умерла ее мама, похоронили женщину 23 июня. «Мое сердце осталось под тремя горстками земли. Не знаю, как пережить это», — делится она с подписчиками своим горем.

Ранее Николь рассказывала, что силы бороться с болезнями и ударами судьбы ей придают муж и двое сыновей. «Я живу ради них», — говорит она.