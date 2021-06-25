Мечта стать летчиком и съемки Джоли: интересные факты о Тимуре Бекмамбетове

По совету отца будущий режиссер поступил в Московский энергетический институт, но не окончил его, так как потерял интерес к этой сфере деятельности. Год за годом его все больше тянуло к искусству.

После армии Бекмамбетов переехал в Ташкент и устроился на работу художником на киностудию «Узбекфильм» и в театр «Ильхом».

Работа в Узбекистане свела Тимура с актером Виктором Вержбицким. Их связывает многолетние дружба и сотрудничество. Артист снялся во многих фильма товарища. Например, он играл Завулона в «Ночном дозоре».

Карьеру как режиссер Тимур Бекмамбетов начал в Москве, куда переехал после окончания профильного вуза. Он получил диплом по специальности «художник театра и кино».

Первая большая известность пришла к режиссеру после выхода на экраны рекламных роликов для банка «Империал». В начале 90-х, когда искусство съемки рекламы только зарождалось, работы Бекмамбетова стали настоящими шедеврами, а после и классикой жанра.