Мечта стать летчиком и съемки Джоли: интересные факты о Тимуре Бекмамбетове
Тимур Бекмамбетов родился в 1961 году в Гурьеве (сейчас Атырау, Казахстан) в состоятельной по тем временам семье. Отец работал в энергетической компании, а мама была заместителем главного редактора в газете.
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Фото: www.instagram.com/bekmambetovtimur
Семья во всем поддерживала молодого человека, поэтому он мог выбирать любой путь в жизни. В детстве Тимур мечтал стать летчиком.
По совету отца будущий режиссер поступил в Московский энергетический институт, но не окончил его, так как потерял интерес к этой сфере деятельности. Год за годом его все больше тянуло к искусству.
После армии Бекмамбетов переехал в Ташкент и устроился на работу художником на киностудию «Узбекфильм» и в театр «Ильхом».
Работа в Узбекистане свела Тимура с актером Виктором Вержбицким. Их связывает многолетние дружба и сотрудничество. Артист снялся во многих фильма товарища. Например, он играл Завулона в «Ночном дозоре».
Карьеру как режиссер Тимур Бекмамбетов начал в Москве, куда переехал после окончания профильного вуза. Он получил диплом по специальности «художник театра и кино».
Первая большая известность пришла к режиссеру после выхода на экраны рекламных роликов для банка «Империал». В начале 90-х, когда искусство съемки рекламы только зарождалось, работы Бекмамбетова стали настоящими шедеврами, а после и классикой жанра.
«Дико интересно». Эту фразу Бекмамбетов произносит, когда берется за новый проект, вызывающий у него творческий кураж
На счету Тимура Бекмамбетова около сотни фильмов: 70 из них он спродюсировал, 25 снял сам.
Бекмамбетов работал с Анджелиной Джоли, Морганом Фриманом и Джеймсом МакЭвоем. Они снялись в его картине «Особо опасен». Сначала Джоли отказалась работать с российским режиссером, посчитав фильм малобюджетным для себя. Но потом передумала, поставив условие, что для ее героини должны придумать необычныю смерть. Зачем ей это понадобилось, звезда Голливуда объяснять не стала.
В результате при бюджете в 75 млн долларов фильм собрал в мировом прокате 341,4 млн.
Фото: East News
После выхода на экраны фильма «Особо опасен» Бекмамбетов стал самым известным в Голливуде иностранным режиссером.
В Голливуде режиссер жил в доме Уолта Диснея.
«Чтобы понять, кто ты на самом деле, представь себя во время конца света. Это идеальная ситуация». Тимур Бекмамбетов
Режиссер не распространяется о личной жизни, но известно, что он несколько раз состоял в браке. С первой супругой у него есть дочь Жанна (как сообщают некоторые источники), со второй женой Варварой Авдюшко он воспитывал ее ребенка от первого брака. Сейчас режиссер счастлив с молодой женой, помощницей президента Татарстана Натальей Фишман. Она моложе мужа на 29 лет.
Фото: www.instagram.com/bekmambetovtimur
Тимур Бекмамбетов обладатель золотого медведя Берлинского кинофестиваля. Престижную награду он получил в 2018 году в номинации «Приз зрительских симпатий за лучший художественный фильм (программа "Панорама") ("Профиль")».
Самые известные фильмы режиссера и продюсера: «Ночной дозор», «Особо опасен», «Елки», «Горько!», «Время первых», «Поиск», «Девятаев».
Фото и видео: Instagram, East News
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