Джанабаева впервые показала семейное фото с красавцами-сыновьями в день рождения Меладзе
23 июня Валерий Меладзе отмечает день рождения. В праздник его супруга, певица Альбина Джанабаева, сделала исключение из правил личной жизни. Она впервые показала нежное семейное фото с мужем и выросшими красавцами-сыновьями. Раньше подобные публикации в блогах артистов не появлялись. Троих детей они стараются оберегать от посторонних глаз.
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Фото: www.instagram.com/albinadzhanabaeva
На черно-белом снимке семья одета в одинаковом стиле.
«С днем рождения, любимый. Будь счастлив!», — нежно поздравила Альбина Джанабаева мужа.
Поздравил именинника и его старший брат Константин Меладзе. «Сегодня день рождения отмечает наш любимый Валерий Меладзе. В этом году, помимо получения музыкальных премий и наград, звания "Легенда российского шоу-бизнеса", Валерий вновь приобрел не менее важный статус молодого папы!
Желаем Валерию сил и энергии, позитива и бесконечных положительных эмоций! Крепкого здоровья, счастья, безусловной любви от близких и уважения от поклонников», — появилось сообщение в блоге композитора и продюсера.
Напомним, Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева — родители троих детей: 17-летнего Константина, 6-летнего Луки и 2-месячной Агаты. От первого брака у певца есть три дочери: Инга, София и Арина.
Мужем и женой Альбина и Валерий стали в 2014 году, много лет спустя после начала своего романа.
Фото и видео: Instagram
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