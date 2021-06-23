Джанабаева впервые показала семейное фото с красавцами-сыновьями в день рождения Меладзе

Поздравил именинника и его старший брат Константин Меладзе. «Сегодня день рождения отмечает наш любимый Валерий Меладзе. В этом году, помимо получения музыкальных премий и наград, звания "Легенда российского шоу-бизнеса", Валерий вновь приобрел не менее важный статус молодого папы!

Желаем Валерию сил и энергии, позитива и бесконечных положительных эмоций! Крепкого здоровья, счастья, безусловной любви от близких и уважения от поклонников», — появилось сообщение в блоге композитора и продюсера.