Кому из россиян, где и как можно получить QR-код для посещения кафе и ресторанов
Сегодня, 25 июня, начинается выдача QR-кодов, однако если они получены на портале «Госуслуг» или в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус" до или после, тоже действительны. Отмечается, что код подходит для всех заведений, а если человек заболеет ковидом, действие его QR-кода может быть приостановлено.
Вакцинированные граждане могут получить свой код, помимо «Госуслуг», на следующих ресурсах: в электронной медицинской карте в разделе «Цифровой сертификат»; в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО»; на сайте immune.mos.ru; в городской поликлинике. Бумажные сертификаты о прививке не будут считаться пропуском в общепит.
Для переболевших людей с московским полисом и прикреплением к одной из городских поликлиник, а также обратившихся к врачам QR-код доступен в вашей электронной медицинской карте в разделе «Цифровой сертификат», в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО"; в поликлинике. В случае, если человек не обращался к врачу или переболел бессимптомно и факт его болезни не зафиксирован в регистре, получить QR-код он не сможет. Наличие антител к COVID-19 не основание для доступа в общественные заведения или на массовые мероприятия. В данной ситуации есть два выхода: сделать ПЦР-тест или вакцинироваться.
Если вы сдали ПЦР-тест в учреждениях, передающих данные в ЕМИАС, тоже можете получить свой код в электронной медицинской карте в разделе «Цифровой сертификат»; в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО»; в поликлинике; в специальном сервисе на портале mos.ru. Кстати, выявлен новый альтернативный способ мазка с помощью экрана телефона, по которому достаточно провести ватной палочкой. Это более дешевый и неинвазивный метод исследуют ученые из Великобритании. По их мнению, точность таких тестов не хуже, чем от стандартных ПЦР-тестов образцов выделений из носоглотки.
Получить QR-код можно с помощью раздела «Услуги» на портале mos.ru или по ссылке. Для начала нужно пройти авторизацию с логином и паролем от портала mos.ru или от «Госуслуг», затем заполнить необходимые личные данные и подтвердить согласие с условиями получения сервиса. После чего вы получите свой QR-код.
Те, кто не посещает городские медицинские учреждения, не имеет московского полиса ОМС, а также иногородние граждане также могут запросить QR-код через портал mos.ru или «Госуслуги».
Фото: freepik.com
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