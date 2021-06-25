Кому из россиян, где и как можно получить QR-код для посещения кафе и ресторанов

Сегодня, 25 июня, начинается выдача QR-кодов, однако если они получены на портале «Госуслуг» или в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус" до или после, тоже действительны. Отмечается, что код подходит для всех заведений, а если человек заболеет ковидом, действие его QR-кода может быть приостановлено.

Вакцинированные граждане могут получить свой код, помимо «Госуслуг», на следующих ресурсах: в электронной медицинской карте в разделе «Цифровой сертификат»; в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО»; на сайте immune.mos.ru; в городской поликлинике. Бумажные сертификаты о прививке не будут считаться пропуском в общепит.

Для переболевших людей с московским полисом и прикреплением к одной из городских поликлиник, а также обратившихся к врачам QR-код доступен в вашей электронной медицинской карте в разделе «Цифровой сертификат», в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО"; в поликлинике. В случае, если человек не обращался к врачу или переболел бессимптомно и факт его болезни не зафиксирован в регистре, получить QR-код он не сможет. Наличие антител к COVID-19 не основание для доступа в общественные заведения или на массовые мероприятия. В данной ситуации есть два выхода: сделать ПЦР-тест или вакцинироваться.