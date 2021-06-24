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Яблоку негде упасть: фестиваль «Жара» собрал полный зал гостей, несмотря на ограничения

Юбилейный пятый сезон международного фестиваля «Жара» решено было провести в Москве. Как и ожидалось, первый день имел оглушительный успех - много звезд на сцене и забитый до отказа зал. И все это в разгар ужесточения мер по противодействию коронавирусной инфекции и свирепствующей третьей волны в России.
Яблоку негде упасть: фестиваль «Жара» собрал полный зал гостей, несмотря на ограничения

Зрители и звездные гости мероприятия блистали эффектными нарядами и демонстрировали яркие образы. Присутствующие искренне радовались возможности вырваться из надоевшей обыденности, забыть про ограничения и как следует отдохнуть и расслабиться. Но по непонятным причинам мало кто использовал средства индивидуальной защиты. Более того, про социальную дистанцию не приходилось даже вспоминать, причем ни на ковровой дорожке, ни при рассадке в зале.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Юлия Барановская

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Фото профиля zharafest

По данным организаторов «Жара» должна была продлиться с 23 по 27 июня в своем обычном формате громкого светского события. Но после первого дня внезапно появилась информация в официальном аккаунте организатора, что в оставшиеся дни фестиваль будет проходить в формате телесъемки и уже без зрителей. Купленные билеты на мероприятие не действительны на вход на эти даты, но могут быть обменены на будущие концерты.

Роспотребнадзор по Московской области заявил, что начата проверка по факту наличия нарушений при проведении массовых мероприятий и соблюдения мер.

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru/Instagram zharafest

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