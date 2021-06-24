Яблоку негде упасть: фестиваль «Жара» собрал полный зал гостей, несмотря на ограничения

По данным организаторов «Жара» должна была продлиться с 23 по 27 июня в своем обычном формате громкого светского события. Но после первого дня внезапно появилась информация в официальном аккаунте организатора, что в оставшиеся дни фестиваль будет проходить в формате телесъемки и уже без зрителей. Купленные билеты на мероприятие не действительны на вход на эти даты, но могут быть обменены на будущие концерты.

Роспотребнадзор по Московской области заявил, что начата проверка по факту наличия нарушений при проведении массовых мероприятий и соблюдения мер.