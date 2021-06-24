Яблоку негде упасть: фестиваль «Жара» собрал полный зал гостей, несмотря на ограничения
Зрители и звездные гости мероприятия блистали эффектными нарядами и демонстрировали яркие образы. Присутствующие искренне радовались возможности вырваться из надоевшей обыденности, забыть про ограничения и как следует отдохнуть и расслабиться. Но по непонятным причинам мало кто использовал средства индивидуальной защиты. Более того, про социальную дистанцию не приходилось даже вспоминать, причем ни на ковровой дорожке, ни при рассадке в зале.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
По данным организаторов «Жара» должна была продлиться с 23 по 27 июня в своем обычном формате громкого светского события. Но после первого дня внезапно появилась информация в официальном аккаунте организатора, что в оставшиеся дни фестиваль будет проходить в формате телесъемки и уже без зрителей. Купленные билеты на мероприятие не действительны на вход на эти даты, но могут быть обменены на будущие концерты.
Роспотребнадзор по Московской области заявил, что начата проверка по факту наличия нарушений при проведении массовых мероприятий и соблюдения мер.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru/Instagram zharafest
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