Сборная России по футболу получит почти миллиард рублей за неудачи на Евро-2020
Сборная России оказалась самой слабой командой в группе В, куда она попала с Бельгией, Данией и Финляндией. В решающем матче на домашнем стадионе соперников команда во главе с Артемом Дзюбой и под руководством Станислава Черчесова пропустила в свои ворота 4 обидных мяча.
Реализовать себя наши футболисты (или мячепинатели, как их после проигрыша прозвали в Сети) смогли только в одном случае, когда рефери назначил пенальти в нашу пользу. Выйдя один на один с вратарем команды противника, капитан российской сборной Артем Дзюба забил единственный гол.
После матча Дзюба извинился за позорный проигрыш. «Хотелось бы извиниться перед страной, болельщиками и всеми, кто в нас верил. А кто об этом мечтал, наслаждайтесь. Костерите. У нас лучший плеймейкер в команде — вратарь, потому что все передачи проходили на него. Понятно, что мы на равных играли. Любим себе приключения на жо*у, поэтому сегодня обкакались», — цитирует спортсмена Life.
И сегодня стало известно, что за свою неэффективную игру на Евро-2020 сборная России получит 10,75 миллионов евро. А это почти миллиард рублей, сообщает телеграм-канал «360».
По правилам распределения призовых, каждая команда получает 9,25 миллионов евро (более 800 миллионов рублей), а за каждую победу на групповом этапе сборной полагается еще 1,5 миллиона евро (130,5 миллиона рублей).
Таким образом, у сборной России, победившей финнов со счетом 1:0, набежал приличный гонорар.
А вы согласны с таким размером вознаграждения для неудачливых футболистов?
Фото и видео: Maksim Konstantinov/ Global Look press, кадры Первого канала
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