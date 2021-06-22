Сборная России по футболу получит почти миллиард рублей за неудачи на Евро-2020

После матча Дзюба извинился за позорный проигрыш. «Хотелось бы извиниться перед страной, болельщиками и всеми, кто в нас верил. А кто об этом мечтал, наслаждайтесь. Костерите. У нас лучший плеймейкер в команде — вратарь, потому что все передачи проходили на него. Понятно, что мы на равных играли. Любим себе приключения на жо*у, поэтому сегодня обкакались», — цитирует спортсмена Life.

И сегодня стало известно, что за свою неэффективную игру на Евро-2020 сборная России получит 10,75 миллионов евро. А это почти миллиард рублей, сообщает телеграм-канал «360».

По правилам распределения призовых, каждая команда получает 9,25 миллионов евро (более 800 миллионов рублей), а за каждую победу на групповом этапе сборной полагается еще 1,5 миллиона евро (130,5 миллиона рублей).

Таким образом, у сборной России, победившей финнов со счетом 1:0, набежал приличный гонорар.

А вы согласны с таким размером вознаграждения для неудачливых футболистов?