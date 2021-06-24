С 1 июля черноморские гостиницы примут только привитых туристов или с ПЦР-тестом
В докоронавирусное время курорты Краснодарского края принимали каждое лето до 17 млн туристов. В мае 2021-го каждый пятый россиянин планировал отправиться отдыхать на Черное море. Такие данные озвучили после проведенного опроса.
Но несколько дней назад открылось авиасообщение с любимой нашими согражданами Турцией и рядом других туристических направлений (и это на фоне роста количества заболевших). И потоки туристов ринулись туда. Те же, кто не хочет изменять родным берегам, могут и вовсе остаться без отпуска.
24 июня стало известно, что с 1 июля гостиницы и пансионаты Краснодарского края будут принимать только вакцинированных гостей или тех, кто предоставит «свежий» ПЦР-тест.
Телеграм-канал «360» сообщил, что такие же требования предъявят тем, кто захочет отдохнуть в Египте. У тех, кто сделал прививку и предоставил сертификат, не будут требовать ПЦР-тест. Остальным нужно его предоставить.
Разрешение на въезд в страну дают документы о вакцинации препаратами, которые одобрены ВОЗ и египетским Управлением по лекарствам, среди их: «Спутник V», Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac. После прививки должно пройти минимум 14 дней.
Авиасообщение Россия — Египет возобновится летом (в Хургаду и Шарм-эль-Шейх).
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look press
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