С 1 июля черноморские гостиницы примут только привитых туристов или с ПЦР-тестом

В докоронавирусное время курорты Краснодарского края принимали каждое лето до 17 млн туристов. В мае 2021-го каждый пятый россиянин планировал отправиться отдыхать на Черное море. Такие данные озвучили после проведенного опроса.

Но несколько дней назад открылось авиасообщение с любимой нашими согражданами Турцией и рядом других туристических направлений (и это на фоне роста количества заболевших). И потоки туристов ринулись туда. Те же, кто не хочет изменять родным берегам, могут и вовсе остаться без отпуска.

24 июня стало известно, что с 1 июля гостиницы и пансионаты Краснодарского края будут принимать только вакцинированных гостей или тех, кто предоставит «свежий» ПЦР-тест.