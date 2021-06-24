Абьюз, полный контроль над жизнью и запрет рожать: Бритни Спирс рассказала о тирании отца
Он получил контроль над ее жизнью после нервного срыва, однако все зашло слишком далеко. Певица призналась, что не может контролировать свою жизнь. Ей прописали лекарства, от которых она «чувствует себя словно пьяная», и заставляют выступать, даже если она плохо себя чувствует. Когда же певица наотрез отказалась выступать из-за болезни, организаторам сообщили, что она отказывается сотрудничать.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @britneyspears
«Я солгала всему миру, сказав, что я счастлива и все в порядке. Я не счастлива и не в порядке, я не могу спать. Я не возвращалась в суд столько времени, потому что думала, что люди мне не поверят», — заявила Бритни.
Она отметила, что ее заставили поставить спираль, чтобы она не могла родить ребенка — сама Бритни очень хочет выйти замуж и родить.
«Я хочу выйти замуж и родить ребенка. Я хотела вынуть ВМС и завести ребенка, но опекун не разрешил мне, потому что они не хотят, чтобы я рожала».
Отец певицы третировал ее и в обычной жизни — не давал принимать даже простые решения. Например, какого цвета будет шкаф в ее комнате. Когда Бритни пыталась оказывать сопротивление, ее отправляли на лечение в больницу.
Когда в жизни певицы появился ее возлюбленный Сэм Асгари, отец Бритни всеми силами попытался разлучить ее с ним.
Единственная просьба, с которой обратилась певица к суду, — освободить ее из-под опеки отца.
За певицу вступился ее бывший возлюбленный Джастин Тимберлейк.
Фото: Globe Photos/MediaPunch
«После того что мы видели сегодня, мы все должны поддержать Бритни в это время. Независимо от нашего прошлого, хорошего и плохого, и независимо от того, как давно это было … то, что с ней происходит, просто неправильно. Ни одна женщина не должна быть ограничена в принятии решений относительно своего собственного тела. Никто НИКОГДА не должен содержаться против воли … или когда-либо запрашивать разрешение на доступ ко всему, над чем они так усердно работали», — написал Джастин в Twitter.
Jess and I send our love, and our absolute support to Britney during this time. We hope the courts, and her family make this right and let her live however she wants to live.— Justin Timberlake (@jtimberlake) June 24, 2021
К поддержке присоединилась его жена Джессика Бил.
«Джесс и я посылаем Бритни нашу любовь и нашу абсолютную поддержку в это время. Мы надеемся, что суд и ее семья сделают все правильно и позволят ей жить так, как она хочет».
С Бритни Спирс Джастин встречался с 1999 по 2002 год, и они были одной из культовых пар того времени. Как не раз признавалась звезда, Тимберлейк был ее первой любовью, и разрыв с ним она переживала очень тяжело.
Фото: Instagram Бритни Спирс
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