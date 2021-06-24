Абьюз, полный контроль над жизнью и запрет рожать: Бритни Спирс рассказала о тирании отца

Она отметила, что ее заставили поставить спираль, чтобы она не могла родить ребенка — сама Бритни очень хочет выйти замуж и родить.

«Я хочу выйти замуж и родить ребенка. Я хотела вынуть ВМС и завести ребенка, но опекун не разрешил мне, потому что они не хотят, чтобы я рожала».

Отец певицы третировал ее и в обычной жизни — не давал принимать даже простые решения. Например, какого цвета будет шкаф в ее комнате. Когда Бритни пыталась оказывать сопротивление, ее отправляли на лечение в больницу.

Когда в жизни певицы появился ее возлюбленный Сэм Асгари, отец Бритни всеми силами попытался разлучить ее с ним.

Единственная просьба, с которой обратилась певица к суду, — освободить ее из-под опеки отца.

За певицу вступился ее бывший возлюбленный Джастин Тимберлейк.