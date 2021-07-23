Дайджест Passion.ru: открытие Олимпиады в Токио, избиение сына Пьехи и другие яркие события недели

На неделе случилось происшествие в семье Стаса Пьехи. Его экс-жена Наталья Горчакова с мамой, братом и 7-летним сыном Петей уехала отдыхать в коттеджный поселок недалеко от Петербурга. И там мальчика избила агрессивная 53-летняя соседка, жена известного футбольного тренера Владислава Безбородова Ирина.

Взрослая женщина подняла руку на ребенка из-за его маленькой шалости — он проткнул бассейн карандашом. Урегулировать вопрос мирно Безбородова не догадалась, а сразу накинулась на мальчика. «Мои дети неприкосновенны, за них я ударю любого. А бабушку вообще прибить надо было», — кричала Безбородова в видео, опубликованном Натальей Горчаковой.