Дайджест Passion.ru: открытие Олимпиады в Токио, избиение сына Пьехи и другие яркие события недели
А начале рабочей недели в Сети обсуждали эффектный выход в свет экстремально похудевшей певицы Адель. Предыдущий год у нее выдался не особо удачным, но теперь, похоже, все ее неприятности закончились, а борьба с лишним весом увенчалась полной капитуляцией лишних кило. Британская певица появилась на баскетбольном матче в компании известного спортивного менеджера, миллионера Рича Пола. Адель выглядела великолепно — стройной и счастливой.
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Фото: East News
Яна Рудковская впервые открыто показала лицо младшего сына Арсения, которому скоро исполнится год. Продюсер с малышом на руках снялась в стильной фотосессии.
На неделе случилось происшествие в семье Стаса Пьехи. Его экс-жена Наталья Горчакова с мамой, братом и 7-летним сыном Петей уехала отдыхать в коттеджный поселок недалеко от Петербурга. И там мальчика избила агрессивная 53-летняя соседка, жена известного футбольного тренера Владислава Безбородова Ирина.
Взрослая женщина подняла руку на ребенка из-за его маленькой шалости — он проткнул бассейн карандашом. Урегулировать вопрос мирно Безбородова не догадалась, а сразу накинулась на мальчика. «Мои дети неприкосновенны, за них я ударю любого. А бабушку вообще прибить надо было», — кричала Безбородова в видео, опубликованном Натальей Горчаковой.
Фото: www.instagram.com/maxgalkinru
Валентин Юдашкин стал гостем youtube-шоу «Эмпатия Манучи». Во время беседы кутюрье рассказал, что ему нравится, как одеваются современные люди, признался в том, что у него никогда не было комплексов по поводу своего роста, а также раскрыл детали лечения рака пищевода. Он не стал скрывать, что терапию проходил в зарубежных клиниках, но спасали его всегда российские врачи. Также маэстро добавил, что Алла Пугачева, узнав, о его диагнозе, потеряла дар речи.
Лариса Долина рассказала, как ей удалось похудеть и превратиться в тростиночку.
На днях Нюша презентовала новый клип на песню «Небо знает», а заодно рассекретила беременность. Несколько недель назад в СМИ появились сведения, что певица ждет второго ребенка (она сама проболталась об этом в мероприятии), но позже ее пиарщики жестко опровергли эти новости, обвинив прессу во лжи. Теперь же она сама показала уже большой живот.
Любовь Успенская впервые вышла в свет с дочерью, после того, как им удалось наладить отношения после череды скандалов. Недавно Татьяна Плаксина перенесла очередную пластическую операцию на лице (она поранилась во время падения на велосипеде), и на на мероприятии она выглядела похорошевшей.
Сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принцу Джорджу исполнилось 8 лет. Герцогиня Кембриджская всегда делает портреты семьи в знаменательные даты. Это раз не стал исключением. Она запечатлела счастливого сына за пару дней до праздника. Подписчики единогласно решили, что мальчик — копия отца.
Олегу Газманову исполнилось 70 лет. Мы раскрыли его секреты молодости.
Андрей Малахов откровенно рассказал о супружеской жизни. Звезда отечественного ТВ признался, что у него с женой Натальей Шкулевой нет брачного договора.
Фото: Starface
71-летний Михаил Боярский победил коронавирус. После выписки из больницы его изолировали от близких в ожидании нескольких отрицательных тестов на коронавирус. Пока актер живет в питерской квартире, а его домочадцы переселились на дасчу.
Состояние певицы МакSим по-прежнему остается очень тяжелым.
Фото: Liu Dawei/ Global Look press
23 июля в Токио состоялось открытие Олимпийских игр. События ждали дольше обычного: в 2020-м Игры отменили из-за коронавируса. И, несмотря на то, что ситуация с вирусом остается напряженной, главные спортивные соревнования стартовали. Открытие проходило в обстановке повышенных мер безопасности — на стадионе не было зрителей, а многие спортсмены надели маски.
Еще до начала Игр в олимпийской деревне выявили больше 80 случаев заражения Covid-19. Всех отправили на карантин. Во время открытия Олимпиады у стадиона собрались протестующие. Они требовали отменить мероприятия, а деньги направить на борьбу с «короной».
Но Игры уже не остановить — болеем за наших!
Фото и видео: Instagram, East News, Liu Dawei, Alexei Pantsikov/ Global Look press, NYUSHA MUSIC, Starface
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