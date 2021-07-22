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Любовь Успенская впервые вывела в свет похорошевшую после операции дочь

Королева душевной песни весь прошлый год страдала из-за разрушенных с Татьяной отношений. Но в итоге после месяцев разлуки близким людям удалось найти общий язык, и теперь Любовь Успенская неразлучна с дочерью.
Любовь Успенская впервые вывела в свет похорошевшую после операции дочь

Любовь Успенская стала гостьей премии Fashion TV. На мероприятие она пришла в компании дочки Татьяны Плаксиной и еще одной юной родственницы. Мать и дочь не скрывали своего счастья быть вместе и обе выглядели великолепно.

Мероприятие стало первым выходом в свет для Татьяны, недавно перенесшей очередную операцию на лице.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Счастливые мать и дочь

Фото: www.instagram.com/uspenskayalubov_official

Мать и дочь с удовольствием позировали многочисленным фотографам.

Для вечера премии Fashion TV Любовь Успенская выбрала белоснежный облегающий комбинезон, а ее дочь — строгий и элегантный костюм нежно-голубого оттенка. Татьяна также надела стильный тюрбан в тон наряда.

Любовь Успенская впервые вывела в свет похорошевшую после операции дочь

Фото: @alexsalonn

«Я самая счастливая мама на свете. Понять меня по-настоящему смогут только те, кто прошел сквозь тяжелые времена, горести и беды, к настоящему счастью», — писала несколько недель назад в блоге Любовь Успенская.

А ведь совсем еще недавно казалось, что примирение никогда не состоится. Отношения матери и дочери дали трещину, разросшуюся в огромный овраг, после того, как Татьяна обвинила Любовь в домашнем насилии и сбежала к отцу в США. Тогда Успенская обвинила во всех бедах бывшего супруга, который, по ее словам, испортил ей жизнь, а дочь избаловал.

Несколько месяцев Любовь Успенская и Татьяна Плаксина обменивались колкостями в Сети, но после состоялась их встреча. А недавно дочь артистки перенесла очередную операцию на лице. Несколько лет назад Плаксина упала с велосипеда и сломала челюсть в нескольких местах. Теперь знаменитая мать занимается восстановлением здоровья и красоты своего ребенка.

Фото и видео: Instagram

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