Любовь Успенская впервые вывела в свет похорошевшую после операции дочь
Любовь Успенская стала гостьей премии Fashion TV. На мероприятие она пришла в компании дочки Татьяны Плаксиной и еще одной юной родственницы. Мать и дочь не скрывали своего счастья быть вместе и обе выглядели великолепно.
Мероприятие стало первым выходом в свет для Татьяны, недавно перенесшей очередную операцию на лице.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/uspenskayalubov_official
Мать и дочь с удовольствием позировали многочисленным фотографам.
Для вечера премии Fashion TV Любовь Успенская выбрала белоснежный облегающий комбинезон, а ее дочь — строгий и элегантный костюм нежно-голубого оттенка. Татьяна также надела стильный тюрбан в тон наряда.
Фото: @alexsalonn
«Я самая счастливая мама на свете. Понять меня по-настоящему смогут только те, кто прошел сквозь тяжелые времена, горести и беды, к настоящему счастью», — писала несколько недель назад в блоге Любовь Успенская.
А ведь совсем еще недавно казалось, что примирение никогда не состоится. Отношения матери и дочери дали трещину, разросшуюся в огромный овраг, после того, как Татьяна обвинила Любовь в домашнем насилии и сбежала к отцу в США. Тогда Успенская обвинила во всех бедах бывшего супруга, который, по ее словам, испортил ей жизнь, а дочь избаловал.
Несколько месяцев Любовь Успенская и Татьяна Плаксина обменивались колкостями в Сети, но после состоялась их встреча. А недавно дочь артистки перенесла очередную операцию на лице. Несколько лет назад Плаксина упала с велосипеда и сломала челюсть в нескольких местах. Теперь знаменитая мать занимается восстановлением здоровья и красоты своего ребенка.
Фото и видео: Instagram
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