Любовь Успенская впервые вывела в свет похорошевшую после операции дочь

А ведь совсем еще недавно казалось, что примирение никогда не состоится. Отношения матери и дочери дали трещину, разросшуюся в огромный овраг, после того, как Татьяна обвинила Любовь в домашнем насилии и сбежала к отцу в США. Тогда Успенская обвинила во всех бедах бывшего супруга, который, по ее словам, испортил ей жизнь, а дочь избаловал.

Несколько месяцев Любовь Успенская и Татьяна Плаксина обменивались колкостями в Сети, но после состоялась их встреча. А недавно дочь артистки перенесла очередную операцию на лице. Несколько лет назад Плаксина упала с велосипеда и сломала челюсть в нескольких местах. Теперь знаменитая мать занимается восстановлением здоровья и красоты своего ребенка.