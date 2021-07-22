Андрей Малахов раскрыл секрет своего семейного счастья и описал идеальную женщину

Телеведущий с юмором рассказал, что его супруга считает идеальным мужчиной Джорджа Клуни. «Я ее понимаю. Когда человека не знаешь лично, его просто любить. Он всегда улыбается, наливает кофе, играет в прекрасных фильмах. А сострадание, сопереживание, забота — это уже из другое. И неважно, грубо скажу, сделала ли она сиськи шестого размера или нет. Не в этом дело. Дело в отношении, в этом ветре, который внутри. И, конечно, это трудно...».

Андрей Малахов рассказал, что в 2021-м он и Наталья отметили 10-летие со дня свадьбы и за это время они поругались раза четыре, и то ненадолго.

«Это не значит, что у нас не было взаимных претензий. Но тут роль играет уровень развития, воспитания, развития, — говорит он. — Легче все проговорить, чем что-то устраивать здесь и сейчас».

Телеведущий добавил, что у них с женой нет брачного контракта. Он, по его словам, является добытчиком в семье, но так как жена тоже работает, то она по своему усмотрению может покупать что ей нужно, если это не какие-то серьезные вещи.