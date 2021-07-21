Нюша премьерой нового клипа подтвердила вторую беременность?

Певица Нюша и ее муж Игорь Сивов обычно до последнего скрывают важные события в личной жизни. Своего первенца — дочь Симбу — они не показывали год после ее рождения, скрывая и ее необычное имя.

Но новым видео певица спровоцировала слухи о беременности. В клипе Нюша меняет несколько образов, но в каждой одежде заметны ее округлившиеся формы (особенно в красном латексном комбинезоне).