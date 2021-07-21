Нюша премьерой нового клипа подтвердила вторую беременность?
Певица Нюша и ее муж Игорь Сивов обычно до последнего скрывают важные события в личной жизни. Своего первенца — дочь Симбу — они не показывали год после ее рождения, скрывая и ее необычное имя.
Но новым видео певица спровоцировала слухи о беременности. В клипе Нюша меняет несколько образов, но в каждой одежде заметны ее округлившиеся формы (особенно в красном латексном комбинезоне).
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/nyusha_nyusha
В финале клипа «Небо знает» появляется профиль обнаженной женщины с большим животом. Поклонники сразу же узнали в ней любимую певицу.
Несколько недель назад в прессе появлялась информация, что певица ждет ребенка. Тогда, выступая на экологическом форуме, Нюша намекнула, что находится в положении. Но сразу после выхода новостей, пиарщики артистки жестко опровергли эти сведения.
Осенью дочери Нюши и Игоря Сивова Симбе исполнится три года.
Фото и видео: Instagram, NYUSHA MUSIC
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