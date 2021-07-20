Яна Рудковская впервые рассказала историю рождения своего младшего сына

Женщина, которая родила Рудковской сына, не знала, для кого она это делает.

«В этот день в отделении появилось на свет двенадцать детей, из них восемь — мальчики. Безопасность и конфиденциальность — первое и важнейшее, что подобные клиники обеспечивают», — призналась Яна.

Первая встреча с малышом для нее была незабываемой. Звезда сравнила это с ощущением, которое испытывают мужчины во время родов.

«Мне дали его в руки, и я испытала то, что, должно быть, испытывают мужчины на родах. Вроде бы вот же он, твой ребенок. Он на тебя похож. Глаза голубые. Но только спустя две недели ты начинаешь в полной мере осознавать, что он — действительно твой и что это навсегда. Я говорю это честно, не скрывая, мне кажется, в этом важно признаться. Когда рожаешь сама, когда тебе кладут ребенка на грудь, когда его прижимаешь — это совершенно другие ощущения. Мне дважды выпало счастье их испытать. Но кому-то это не дано судьбой, и тогда суррогатное материнство — это шанс».

А вот критику, которая вылилась на нее после родов, Яна не слушает.

«Я это все не читаю, честно. Но мне, конечно, докладывают мама, няня, подружки. Если бы я кого-то слушала, я бы не стала тем, кем стала. Вот никогда бы. У меня вся жизнь — вопреки. Я всегда иду против правил. Мне все равно, что про меня говорят: "в кульке — не в кульке", "купила — не купила". Я знаю, что этот ребенок, если он, дай бог, будет здоровым, будет классным парнем».