Яна Рудковская впервые рассказала историю рождения своего младшего сына
Решение Яны Рудковской обратиться к суррогатному материнству для многих ее поклонников стало шокирующим, некоторые резко осудили ее. Звезда решилась на фотосессию вместе с младшим сыном для журнала Vogue, где впервые рассказала, как малыш появился на свет.
Яна призналась, что долгое время не могла забеременеть, в том числе при помощи ЭКО — на попытки ушло целых два года. Кроме того, они стоили Рудковской хорошей фигуры — она сильно поправилась.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @rudkovskayaofficial
«Доктор сказал: "Яна, ты себя загоняешь". Я надувалась, как шарик, — будто каждый день выпивала литр алкоголя. Тренер по фитнесу недоумевала: как же так, если мы столько занимаемся? Я сильно поправилась, притом что последние семь лет стабильно весила сорок девять — пятьдесят».
После этого они решили воспользоваться услугами суррогатной матери. Здесь тоже все получилось не с первого раза — два года эмбрион не мог прижиться.
Интересно, что Яна опасалась, что суррогатная мать может начать шантажировать их или захочет оставить малыша себе. Поэтому они решили выбрать опытную женщину:
«До Арсения наша мама выносила двоих суррогатных детей. Она мечтала купить дом. Муж ее в этом стремлении поддерживал. Доктор Корсак мне объяснял: "Мамы — они, конечно, счастливы, что получают деньги. Но для них это и помощь людям. Они считают, что это их миссия — помочь"».
Женщина, которая родила Рудковской сына, не знала, для кого она это делает.
«В этот день в отделении появилось на свет двенадцать детей, из них восемь — мальчики. Безопасность и конфиденциальность — первое и важнейшее, что подобные клиники обеспечивают», — призналась Яна.
Первая встреча с малышом для нее была незабываемой. Звезда сравнила это с ощущением, которое испытывают мужчины во время родов.
«Мне дали его в руки, и я испытала то, что, должно быть, испытывают мужчины на родах. Вроде бы вот же он, твой ребенок. Он на тебя похож. Глаза голубые. Но только спустя две недели ты начинаешь в полной мере осознавать, что он — действительно твой и что это навсегда. Я говорю это честно, не скрывая, мне кажется, в этом важно признаться. Когда рожаешь сама, когда тебе кладут ребенка на грудь, когда его прижимаешь — это совершенно другие ощущения. Мне дважды выпало счастье их испытать. Но кому-то это не дано судьбой, и тогда суррогатное материнство — это шанс».
А вот критику, которая вылилась на нее после родов, Яна не слушает.
«Я это все не читаю, честно. Но мне, конечно, докладывают мама, няня, подружки. Если бы я кого-то слушала, я бы не стала тем, кем стала. Вот никогда бы. У меня вся жизнь — вопреки. Я всегда иду против правил. Мне все равно, что про меня говорят: "в кульке — не в кульке", "купила — не купила". Я знаю, что этот ребенок, если он, дай бог, будет здоровым, будет классным парнем».
Фото: Instagram Яны Рудковской
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