Экстремально похудевшая Адель появилась на баскетбольном матче с новым мужчиной
33-летняя певица Адель в последнее время редко появляется на публике. О личном она и вовсе не рассказывает. Но на прошедших выходных знаменитость попала в поле зрения фотографов, придя на пятый матч финальной серии НБА.
Адель поразила окружающих идеальными формами и красотой и спровоцировала слухи о новом романе.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: East News
Компанию певице составил агент Леброна Джеймса, 39-летний миллионер Рич Пол.
Адель и Рич внимательно следили за игрой, беседовали, шутили и смеялись.
Фото: East News
Адель редко выходит в свет, поэтому при каждом появлении на публике к ней приковано пристальное внимание. На матче певица появилась в черных легинсах, подчеркнувших ее стройность, и длинном пальто с пестрым принтом.
Фото: East News
После игры спортивные комментаторы проболтались, что Адель и Рича Пола связывает не только дружба. Еще совсем недавно в Сети обсуждали слухи, что певица встречается с рэпером Скептой. Певица на подобные новости не реагирует.
Напомним, два года назад Адель рассталась с отцом своего сына Саймоном Конекки. Их отношения длились 8 лет, в браке они были недолго.
Фото и видео: Instagram, East News, youtube-канал VEVO
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