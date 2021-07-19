Экстремально похудевшая Адель появилась на баскетбольном матче с новым мужчиной

33-летняя певица Адель в последнее время редко появляется на публике. О личном она и вовсе не рассказывает. Но на прошедших выходных знаменитость попала в поле зрения фотографов, придя на пятый матч финальной серии НБА.

Адель поразила окружающих идеальными формами и красотой и спровоцировала слухи о новом романе.