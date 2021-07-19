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Экстремально похудевшая Адель появилась на баскетбольном матче с новым мужчиной

Британская певица принялась сбрасывать лишние кило в непростое для себя время — сразу после расставания с мужем Саймоном Конекки. В итоге за год с небольшим Адель сбросила треть своего веса и теперь выглядит потрясающе.
Экстремально похудевшая Адель появилась на баскетбольном матче с новым мужчиной

33-летняя певица Адель в последнее время редко появляется на публике. О личном она и вовсе не рассказывает. Но на прошедших выходных знаменитость попала в поле зрения фотографов, придя на пятый матч финальной серии НБА.

Адель поразила окружающих идеальными формами и красотой и спровоцировала слухи о новом романе.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Адель на баскетбольном матче

Фото: East News

Компанию певице составил агент Леброна Джеймса, 39-летний миллионер Рич Пол.

Адель и Рич внимательно следили за игрой, беседовали, шутили и смеялись.

Экстремально похудевшая Адель появилась на баскетбольном матче с новым мужчиной

Фото: East News

Адель редко выходит в свет, поэтому при каждом появлении на публике к ней приковано пристальное внимание. На матче певица появилась в черных легинсах, подчеркнувших ее стройность, и длинном пальто с пестрым принтом.

Экстремально похудевшая Адель появилась на баскетбольном матче с новым мужчиной

Фото: East News

После игры спортивные комментаторы проболтались, что Адель и Рича Пола связывает не только дружба. Еще совсем недавно в Сети обсуждали слухи, что певица встречается с рэпером Скептой. Певица на подобные новости не реагирует.

Напомним, два года назад Адель рассталась с отцом своего сына Саймоном Конекки. Их отношения длились 8 лет, в браке они были недолго.

Фото и видео: Instagram, East News, youtube-канал VEVO

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