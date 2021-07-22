Олегу Газманову — 70: раскрываем секрет его молодости

Среди хобби Олег Газманов называет теннис и горные лыжи. В 2021-м музыкант стал поклонником сапсерфинга — вида спорта, где спортсмен стоит на доске и передвигается с помощью весла. Новым увлечением он дает возможность насладиться всем желающим: в 2021 он открыл собственную школу в Серебряном Бору.

Народный и заслуженный артист в личный праздник решил не оставаться в Москве, а отправиться на родину: даст концерт в Калининградской области и представит новый альбом. «Сегодня 7:0 в мою пользу! Так называется мой новый альбом. Встречаю юбилей на сцене на родине. Спасибо всем, кто со мной», — написал он на странице в Instagram. К юбилею певец не только записал альбом, но и подготовил большой гастрольный тур. Возможно, он станет завершающим в творческой жизни артиста.