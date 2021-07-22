Олегу Газманову — 70: раскрываем секрет его молодости
Яркий и харизматичный Олег Михайлович поражает цифрой в паспорте, потому что остается юным и в душе, и в теле. Поразительно, но артист по-прежнему выполняет свой коронный номер — сальто прямо на сцене. А в 2018 году удивил в эфире программы «Вечерний Ургант» тем, как легко победил Митю Хрусталева и Ивана Урганта в отжиманиях на скорость. При этом Газманов делал упражнения на полусогнутых руках, что еще сложнее. Такой навык приобретают те, кто долго занимается спортом.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Vladimir Myshkin/Global Look Press
Певец назвал причину, по которой он молодо выглядит. По словам музыканта, это не связано с регулярными физическими упражнениями в спортзале, а главным фактором является внутреннее состояние: «Все думают, что я сутками тренируюсь в зале, но это не так. Да, у меня есть определенный комплекс упражнений, но главное это внутреннее состояние. Если ты молод душой, если ты влюблен, если есть цель и воля, то все остальное приложится», — делился он в социальных сетях. Но регулярные тренировки полностью настрой не заменят. В программу его физических упражнений входят отжимания в быстром темпе, усиленные нагрузки на пресс, планки в несколько минут, приседания, наклоны и другие атрибуты активного кардио.
Фото: Alexander Chernykh/Global Look Press
Сейчас певец ведет здоровый образ жизни, но на заре его музыкальной карьеры был период, когда артист крепко выпивал: он работал в одном из калининградских ресторанов и за вечер ему нужно было исполнять по 30 композиций, а коньяк помогал побороть волнение, но с приходом популярности, он взял всю волю в кулак и прекратил позволять себе эту слабость.
Среди хобби Олег Газманов называет теннис и горные лыжи. В 2021-м музыкант стал поклонником сапсерфинга — вида спорта, где спортсмен стоит на доске и передвигается с помощью весла. Новым увлечением он дает возможность насладиться всем желающим: в 2021 он открыл собственную школу в Серебряном Бору.
Народный и заслуженный артист в личный праздник решил не оставаться в Москве, а отправиться на родину: даст концерт в Калининградской области и представит новый альбом. «Сегодня 7:0 в мою пользу! Так называется мой новый альбом. Встречаю юбилей на сцене на родине. Спасибо всем, кто со мной», — написал он на странице в Instagram. К юбилею певец не только записал альбом, но и подготовил большой гастрольный тур. Возможно, он станет завершающим в творческой жизни артиста.
Фото и видео: Rambler, Global Press Look
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram