Экс-жена Стаса Пьехи раскрыла детали избиения их 7-летнего сына соседкой

В опубликованном видео женщина кричит и показывает, как швырнула мальчишку об землю и добавляет, что бабушку, вставшую на его защиту, вообще надо было убить.

Наталья боится, что дело могут замять из-за высокого положения Безбородова в обществе.

«Петю и мою маму избили. Средь бела дня. В коттеджном поселке, где мы отдыхаем. На днях даже шутили с соседями, мол, какой классный заезд — ни пьяных, ни неадекватных. Досмеялись.

Несколько дней назад в поселок заселилась семья известного человека, судьи Владислава Безбородова. В соседнем от нас доме осела его супруга с тремя детьми. До их заезда в поселке крики матом не раздавались. Никто не орал на нянь своих детей так, что те, тоже с криками, уходили. Слышали это все.

В общем, Петя задружился с их средним ребенком, но оказался «не того разлива», и мама семьи громко заявила, чтобы с ним не общались. Петя обиделся и не придумал ничего изобретательнее, чем мелко напакостничать. И проткнул карандашом их надувной бассейн. Причем ту часть, что не сдувается. Считай ничего и не сделал, но проступок его был обнаружен.

И супруга судьи Безбородова, взрослая 53-летняя женщина, мать троих детей, младшему из которых едва исполнился год, прошла на наш участок, схватила моего сына за руку и со всей дури швырнула его так, что он ударился головой о землю.

На его крики прибежала моя мама. Мадам Безбородова попыталась ударить мою маму в шею, та закрылась рукой и получила удар такой силы, что сейчас не может ею шевелить. К счастью, с нами был мой брат Андрей. Он оттащил разбушевавшуюся женщину. Не тронул пальцем, хотя я видела, как в нем кипит кровь - на его глазах избивали маму и племянника», — поделилась Наталья Горчакова в блоге.

Она попросила всех, распространить эту информацию, чтобы придать поступку женщины максимальную огласку. Петя сейчас находится в больнице. Ему предстоит продолжить лечение и пройти курс с неврологом.

Агентство ТАСС сообщает со ссылкой на адвоката пострадавшей семьи Сергея Жорина, что СК начал проверку инцидента.