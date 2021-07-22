Разрушается легкое: пульмонолог прокомментировал новое КТ певицы МакSим

Вячеслав Овечкин добавил, что характер изменения справа говорит о возникновении вторичной инфекции, активно разрушающей правое легкое. После распада оно восстановиться не может.

Пульмонолог, как и его коллеги, не сделал прогнозов на будущее, отметив, что предсказать его сложно. «Если полости разрушения будут небольшими, то, возможно, это не скажется на ее состоянии после выздоровления. Но сохранение зоны деструкции в нижней доле правого легкого на фоне плотной консолидации — плохой показатель. Это говорит о том, что там появится новая полость разрушения», — добавил медик.

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