Разрушается легкое: пульмонолог прокомментировал новое КТ певицы МакSим
38-летняя певица по-прежнему остается в стабильно тяжелом состоянии. Врачи пока не рискуют выводить ее из медикаментозной комы и отключать от аппарата ЭКМО (насыщает кровь кислородом). Несколько недель назад врачи предприняли попытку отсоединить его, но Марина Максимова не смогла дышать самостоятельно.
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Фото: www.instagram.com/maksimartist
Издание Life обратилось к пульмонологу Вячеславу Овечкину с просьбой прокомментировать КТ артистки, результаты которого стали известны днем ранее.
Специалист отметил, что количество жидкости в легких артистки увеличилось в три раза. 5 июля обследование показало 200 мл, затем объем увеличился до 400, а теперь — до 600 мл. «Произошло увеличение полостей деструкции, что говорит о разрушении легких, — добавляет пульмонолог. — Но есть и улучшение: инфильтрация слева стала меньше. Это может свидетельствовать о том, что ковид уходит на второй план».
Вячеслав Овечкин добавил, что характер изменения справа говорит о возникновении вторичной инфекции, активно разрушающей правое легкое. После распада оно восстановиться не может.
Пульмонолог, как и его коллеги, не сделал прогнозов на будущее, отметив, что предсказать его сложно. «Если полости разрушения будут небольшими, то, возможно, это не скажется на ее состоянии после выздоровления. Но сохранение зоны деструкции в нижней доле правого легкого на фоне плотной консолидации — плохой показатель. Это говорит о том, что там появится новая полость разрушения», — добавил медик.
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Фото и видео: Instagram, Starface, youtube-канал Maksim
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