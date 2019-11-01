Создать «доску вдохновения», отправиться на пикник и еще 13 полезных дел, которые вы успеете сделать этой осенью
Подвести итоги года и составить новый план действий
Возможно, вы удивитесь, однако эксперты уверены, что именно осенью можно подводить итоги года, анализировать, что удалось (или не очень), планировать список дел на ближайшие месяцы или годы. Во-первых, то поможет вам определиться, чего именно вы хотите, а заодно выбрать вектор дальнейшего развития. А во-вторых, вы научитесь правильно расставлять приоритеты, поймете, что для вас важно на данном этапе, а что спокойно можно отложить до лучших времен. Допустим, вы всегда мечтали попробовать себя в другой сфере или переехать в другой город (и даже страну). Так почему бы вам не осуществить свою мечту прямо сейчас, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях? Если вы боитесь резко все сразу менять, тогда попробуйте «тестовый вариант»: запишитесь на интенсивные курсы, снимите жилье в другом городе (или стране) на месяц и прислушайтесь к своим ощущениям, насколько вам с ними комфортно.
Выбрать любимые книги и фильмы для настроения
Чтобы не скучать долгими прохладными вечерами, соберите «коллекцию» любимых книг, фильмов и музыкальных композиций, которые будут поднимать настроение и согревать. Именно осенью так приятно посетить книжный магазин, выбрать самые интересные новинки, составить настроенческий плей-лист и свою оригинальную кино-подборку. К тому же, можно собрать друзей и устроить домашний киносеанс или литературные чтения. Уверены, что подобные мероприятия регулярно будут появляться в вашем списке запланированных дел.
Посвятить полностью день себе и своему здоровью
После обильных летних застольев и барбекю, устройте себе «разгрузочные» дни. А заодно вспомните о спортивных нагрузках, отправляйтесь в фитнес-клуб или SPA (можно, кстати, попробовать организовать домашнюю версию), наведайтесь в бьюти-салон, пройдите диспансеризацию или просто посетите основных врачей, чтобы удостовериться, что с вашим организмом все в порядке. Кроме того, можно начать формировать полезные привычки (например, ложиться спать не позже 23:00 и просыпаться около 7:00 без будильника, пересмотреть свой рацион и добавить здоровую пищу, перестать нервничать по пустякам и на забывать о расслабляющей медитации), которые помогут вам измениться в лучшую сторону.
Купить тематические сувениры и отправиться в гости
Вспомните, как давно вы навещали своих родных? Купите какие-нибудь милые сувениры, которые помогут раскрасить осенние серые будни, и отправляйтесь в гости к родителям. Уверены, что они оценят ваше внимание и столь неожиданный сюрприз.
Создать «доску вдохновения» и постараться реализовать все перечисленное
Кто сказал, что визуализацией можно заниматься только во время рождественских и новогодних праздников? Психологи, например, уверены, что осенняя «доска вдохновения» будет работать ничуть не хуже, если, конечно, вы все сделаете по правилам. Четко представьте, что именно вы хотите получить, к чему стремитесь и о чем мечтаете, зафиксируйте это все на бумаге (можете нарисовать самостоятельно или вырезать подходящие фотографии из журналов) и представьте, сколько времени вам понадобится для реализации задуманного. Таким образом вы «запрограммируете» себя на достижение целей, не будете отвлекаться по мелочам и не упустите из виду ничего важного.
Фото: vostock-photo
Угостить друзей и родных ароматной шарлоткой с яблоками
Когда еще совершенствовать свои кулинарные навыки, как не осенью? К тому же, в этом году выдался богатый урожай яблок, а это значит, что можно чуть ли не каждый день экспериментировать с рецептами и баловать родных и близких вкусными пирогами или шарлоткой. Оригинальные и простые в исполнении рецепты выпечки можно найти в нашей кулинарной рубрике.
Заварить вкусный ягодно-травяной чай в термосе и отправиться в ближайший парк на пикник
Если вы всегда считали, что пикник – исключительно летняя история, то спешим вас заверить, что вы ошибаетесь. Осенние прогулки по парку могут принести не меньше удовольствия, чем в теплое время года, нужно лишь выбрать соответствующую одежду и запастись согревающим чаем и вкусными лакомствами. Попробуйте организовать нечто подобное в ближайшие выходные, чтобы поделиться потом впечатлениями с близкими людьми.
В дождливую погоду выбрать столик в кафе (или ресторане) у окна
Дождливая погода может навевать тоску и уныние, но лишь в том случае, если вы не знаете, как себя занять. Возьмите интересную книгу, выберите уютный столик в кафе или ресторане (только непременно возле окна), закажите свой любимый напиток и десерт и наслаждайтесь увлекательным чтением, попутно слушая, как дождь барабанит по стеклам. Уверены, что данное времяпрепровождение понравится вам настолько, что вы станете проделывать это на регулярной основе.
Собрать шуршащие листья и украсить дом оригинальным осенним букетом
Осенние букеты, возможно, не настолько изысканы и ароматны, как весенние или летние, но в них тоже есть свое очарование. Пока есть возможность, соберите яркие шуршащие листья, сделайте гербарии как в детстве и украшения для своего дома. И тогда яркое позитивное настроение вам будет обеспечено.
Слушать дождь, укрывшись пледом и отхлебывая любимый горячий напиток
Еще один вариант поднять себе настроение в дождливую погоду – отправиться в загородный дом, устроиться возле камина, накрыться пледом, пить обжигающий напиток и слушать, как дождь барабанит по крыше. Некоторые люди уверяют, что это лучший способ расслабиться и подумать о том, чего же вы на самом деле хотите и как этого добиться.
Организовать тематическую вечеринку и фотосессию
Если у вас никогда не было «осенней» вечеринки и фотосессии на фоне яркой листвы, тогда это нужно срочно исправить. Выберите солнечный день, соберите подруг на тематический девичник и попробуйте себя в роли модели (можно даже взять с собой костюмы и устроить «битву» образов). Безудержное веселье и незабываемые эмоции вам точно будут гарантированы.
Фото: vostock-photo
Устроить шопинг и прикупить несколько ярких теплых джемперов
Осень может быть уютной и стильной, если порадовать себя подходящими новинками, в которых вам будет комфортно проводить время на свежем воздухе. Устройте себе незабываемый шопинг, прикупите несколько нескучных и теплых джемперов, которые не только согреют, но и поднимут настроение. Кроме того, некоторые магазины и бренды сейчас предлагают сезонные распродажи, где можно найти много интересных вариантов по весьма привлекательным ценам.
Выбрать оригинальный зонт и подходящие резиновые сапоги
Чтобы осенняя погода не навевала на вас тоску и не вызывала уныние, приобретите стильный зонт насыщенного оттенка и не менее оригинальные резиновые сапоги, которые вам пригодятся во время сезонных дождей. А чтобы эта обувь отлично сочеталась не только с «прогулочной» одеждой, но и другими нарядами, посмотрите нашу подборку модных образов для любого случая.
Приготовить (и попробовать) жареные каштаны
Кто сказал, что барбекю – это непременно мясо или овощи? В Европе, например, очень любят жареные каштаны, которые по своему вкусу чем-то напоминают сладкий картофель. Это оригинальное блюдо невероятно питательно и наверняка понравится даже истинным гурманам. Поэтому, если вы хотите удивить родных и друзей, то пригласите их за город и угостите жареными каштанами, вкусными десертами и ароматными горячими напитками.
Сварить бодрящий глинтвейн (с яблоками, апельсинами и, конечно, корицей)
Осенью как никогда хочется порадовать себя чем-то вкусным и согревающим. И если чай или кофе вам уже порядком надоели, то вы можете приготовить безалкогольный глинтвейн, добавив в него фрукты и специи по вкусу. И не беда, если раньше вам не приходилось самостоятельно готовить этот напиток, подходящий вариант рецепта можно найти в нашей кулинарной рубрике. И представьте, как будет здорово устроиться в кресле, включить свой любимый фильм и наслаждаться цитрусовым ароматом с нотками корицы. Уверены, что от осенней хандры не останется и следа.
Фото: vostock-photo
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