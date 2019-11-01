Создать «доску вдохновения», отправиться на пикник и еще 13 полезных дел, которые вы успеете сделать этой осенью

Подвести итоги года и составить новый план действий

Возможно, вы удивитесь, однако эксперты уверены, что именно осенью можно подводить итоги года, анализировать, что удалось (или не очень), планировать список дел на ближайшие месяцы или годы. Во-первых, то поможет вам определиться, чего именно вы хотите, а заодно выбрать вектор дальнейшего развития. А во-вторых, вы научитесь правильно расставлять приоритеты, поймете, что для вас важно на данном этапе, а что спокойно можно отложить до лучших времен. Допустим, вы всегда мечтали попробовать себя в другой сфере или переехать в другой город (и даже страну). Так почему бы вам не осуществить свою мечту прямо сейчас, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях? Если вы боитесь резко все сразу менять, тогда попробуйте «тестовый вариант»: запишитесь на интенсивные курсы, снимите жилье в другом городе (или стране) на месяц и прислушайтесь к своим ощущениям, насколько вам с ними комфортно.

Выбрать любимые книги и фильмы для настроения

Чтобы не скучать долгими прохладными вечерами, соберите «коллекцию» любимых книг, фильмов и музыкальных композиций, которые будут поднимать настроение и согревать. Именно осенью так приятно посетить книжный магазин, выбрать самые интересные новинки, составить настроенческий плей-лист и свою оригинальную кино-подборку. К тому же, можно собрать друзей и устроить домашний киносеанс или литературные чтения. Уверены, что подобные мероприятия регулярно будут появляться в вашем списке запланированных дел.

Посвятить полностью день себе и своему здоровью

После обильных летних застольев и барбекю, устройте себе «разгрузочные» дни. А заодно вспомните о спортивных нагрузках, отправляйтесь в фитнес-клуб или SPA (можно, кстати, попробовать организовать домашнюю версию), наведайтесь в бьюти-салон, пройдите диспансеризацию или просто посетите основных врачей, чтобы удостовериться, что с вашим организмом все в порядке. Кроме того, можно начать формировать полезные привычки (например, ложиться спать не позже 23:00 и просыпаться около 7:00 без будильника, пересмотреть свой рацион и добавить здоровую пищу, перестать нервничать по пустякам и на забывать о расслабляющей медитации), которые помогут вам измениться в лучшую сторону.

Купить тематические сувениры и отправиться в гости

Вспомните, как давно вы навещали своих родных? Купите какие-нибудь милые сувениры, которые помогут раскрасить осенние серые будни, и отправляйтесь в гости к родителям. Уверены, что они оценят ваше внимание и столь неожиданный сюрприз.

Создать «доску вдохновения» и постараться реализовать все перечисленное

Кто сказал, что визуализацией можно заниматься только во время рождественских и новогодних праздников? Психологи, например, уверены, что осенняя «доска вдохновения» будет работать ничуть не хуже, если, конечно, вы все сделаете по правилам. Четко представьте, что именно вы хотите получить, к чему стремитесь и о чем мечтаете, зафиксируйте это все на бумаге (можете нарисовать самостоятельно или вырезать подходящие фотографии из журналов) и представьте, сколько времени вам понадобится для реализации задуманного. Таким образом вы «запрограммируете» себя на достижение целей, не будете отвлекаться по мелочам и не упустите из виду ничего важного.