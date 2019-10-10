От насыщенной фуксии до синего металлика: как привнести яркие цвета в осенний гардероб

Взяв за основу базовый белый цвет, можно добиться максимально стильных результатов и даже обыграть любимые джинсы скинни. Пофантазируйте на тему синего, разбавив им монохромный аутфит в молочных оттенках. Быть в тренде, не жертвуя теплом и комфортом, поможет голубая дутая куртка и ее удачный союз с сапогами в более темном оттенке синего металлика. Этот лайфхак универсален — проделывайте его с любыми родственными оттенками.

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