От насыщенной фуксии до синего металлика: как привнести яркие цвета в осенний гардероб
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Vogue.com
Фуксия
Фото: Архивы пресс-служб
Страсти по неоновым оттенкам поутихли, однако среди фаворитов сезона оказался не менее насыщенный цвет фуксии. Розовый в любых его вариациях ломает стереотипы — сегодня вряд ли кто-то назовет его легкомысленным. К тому же ему уже давно нашлось место и в гардеробах звезд street-style хроник, и в дресс-коде первых леди. Гармонично вписать фуксию в повседневный аутфит для промозглой погоды поможет яркий джемпер, рифмующийся с ботильонами или аксессуарами. Сочетаем с укороченными прямыми джинсами и удлиненным блейзером в остромодную «гусиную лапку».
Красный
Фото: Архивы пресс-служб
Визитной карточкой осени стал оттенок перца чили, названный экспертами института Pantone самым актуальным. Впрочем, как и все оттенки красного, которые на этот раз прочно обосновались на подиуме. Пройти мимо невозможно, поэтому мы смело добавляем их в свой модный арсенал. Делаем ставку на готические мотивы, выстраивая образ вокруг кожаных брюк, строгого пальто-бушлата и грубых ботинок в стиле милитари. Консервативные цвета разбавляем насыщенным цветом, добавляя ярко-красный свитер oversize и аксессуары в тон.
Синий
Фото: Архивы пресс-служб
Взяв за основу базовый белый цвет, можно добиться максимально стильных результатов и даже обыграть любимые джинсы скинни. Пофантазируйте на тему синего, разбавив им монохромный аутфит в молочных оттенках. Быть в тренде, не жертвуя теплом и комфортом, поможет голубая дутая куртка и ее удачный союз с сапогами в более темном оттенке синего металлика. Этот лайфхак универсален — проделывайте его с любыми родственными оттенками.
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Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб
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