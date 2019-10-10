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От насыщенной фуксии до синего металлика: как привнести яркие цвета в осенний гардероб

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я выбрал вместо рекламы.
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Adeam

Фото: Vogue.com

Холода не повод скучать, пряча яркие вещи в дальний ящик. Наоборот, самое время поставить насыщенность оттенков на максимум! Этой осенью дизайнеры решительно настроены победить осеннюю хандру и серость будней, поэтому предлагают нам отыграться на цвете. Задать правильное настроение этой осени помогут стильные идеи от Passion.ru!

Фуксия

  1. Ботильоны Elisabetta Franchi, 54 054 руб. 2. Блейзер Zara, 7 999 руб. 3. Часы Tous, 15 100 руб. 4. Джинсы Re/Done (Yoox), 13 460 руб. 5. Лонгслив H&M, 799 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Страсти по неоновым оттенкам поутихли, однако среди фаворитов сезона оказался не менее насыщенный цвет фуксии. Розовый в любых его вариациях ломает стереотипы — сегодня вряд ли кто-то назовет его легкомысленным. К тому же ему уже давно нашлось место и в гардеробах звезд street-style хроник, и в дресс-коде первых леди. Гармонично вписать фуксию в повседневный аутфит для промозглой погоды поможет яркий джемпер, рифмующийся с ботильонами или аксессуарами. Сочетаем с укороченными прямыми джинсами и удлиненным блейзером в остромодную «гусиную лапку».

Красный

  1. Брюки 8 by Yoox, 17 430 руб. 2. Свитер Laroom, 9 990 руб. 3. Сумка Calvin Klein Jeans/Yoox, 9 740 руб. 4. Пальто Boohoo, цена по запросу. 5. Ботильоны Elisabetta Franchi, 45 136 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Визитной карточкой осени стал оттенок перца чили, названный экспертами института Pantone самым актуальным. Впрочем, как и все оттенки красного, которые на этот раз прочно обосновались на подиуме. Пройти мимо невозможно, поэтому мы смело добавляем их в свой модный арсенал. Делаем ставку на готические мотивы, выстраивая образ вокруг кожаных брюк, строгого пальто-бушлата и грубых ботинок в стиле милитари. Консервативные цвета разбавляем насыщенным цветом, добавляя ярко-красный свитер oversize и аксессуары в тон.

Синий

  1. Сапоги Elisabetta Franchi, 48 958 руб. 2. Очки Andy Wolf, 30 100 руб. 3. Джемпер H&M, 2 299 руб. 4. Джинсы Mango, 2 799 руб. 5. Куртка Colmar, 32 496 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Взяв за основу базовый белый цвет, можно добиться максимально стильных результатов и даже обыграть любимые джинсы скинни. Пофантазируйте на тему синего, разбавив им монохромный аутфит в молочных оттенках. Быть в тренде, не жертвуя теплом и комфортом, поможет голубая дутая куртка и ее удачный союз с сапогами в более темном оттенке синего металлика. Этот лайфхак универсален — проделывайте его с любыми родственными оттенками.

Какие цвета оказались среди модных хитов этой осени? Читайте в модной сводке горячих трендов сезона от Passion.ru!

Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб

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