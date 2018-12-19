10 вещей, от которых надо избавиться, чтобы наладить свою личную жизнь

Мягкие игрушки и детские вещи

Если в вашем доме нет малышей, тогда не стоит держать там мягкие игрушки и прочие детские аксессуары. Мало кому из мужчин захочется нежиться с вами в постели, в окружении плюшевых зайцев, медведей и прочей живности. К тому же, это свидетельствует о том, что вы достаточно инфальтильны, до сих пор не можете расстаться со своими детскими привычками и не хотите брать на себя ответственность. Постарайтесь пересмотреть свои привычки и показать своему мужчине, что вы уже взрослая и самостоятельная женщина, готовая на серьезные отношения и адекватные поступки.

Фотографии (и вещи) своего бывшего партнера

Чтобы привлечь в свою жизнь новые отношения, для начала необходимо разобраться с прошлыми связями и привязанностями, это вам любой специалист подтвердит. К тому же, какому мужчине понравится, что у вас дома до сих пор хранятся вещи вашего бывшего избранника, совместные фотографии и прочие милые безделушки, напоминающие вам о прошлой любви? Поэтому, чтобы не травмировать психику вашего партнера (пусть даже потенциального) и не провоцировать его на различные необдуманные поступки, просто постарайтесь убрать подальше те предметы, которые связаны с вашим бывшим (можно не выкидывать, если вы по каким-то причинам не готовы отпустить свое прошлое, но тогда сложите все в коробочку и уберите куда-нибудь на антресоль). Только помните, что пока вы не отпустите окончательно то, что было раньше, вы не сможете в полной мере насладиться тем, что происходит в вашей жизни сейчас.

Цветы, «изгоняющие» мужчин из квартиры

Да-да, есть такие растения, которые словно «выпроваживают» представителей сильного пола из дома, обрекая вас на одиночество и тоску. Они, если верить народным приметам и тому же учению фен-шуй, обладают своей энергетикой, которая может блокировать женскую энергию и не самым лучшим образом будет сказываться на развитии вашей личной жизни. Поэтому если вы хотите украсить свое жилище живыми цветами, выбирайте те, которые гарантированно принесут вам счастье, любовь и успех.