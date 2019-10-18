Штрудель, йоркширский пудинг и еще 5 вкусных десертов с яблоками и грушами

Что нужно:

350 г муки

20 г растительного масла

1 яйцо

150 мл воды

6 г соли

Для начинки:

120 г светлого изюма

200 мл белого столового вина

2 кг груш

150 г сливочного масла

160 г сахара

100 г цветочного меда

Как приготовить:

Шаг 1. В глубокую миску просейте муку и добавьте масло, яйцо, воду и соль. Замесите тесто, оно должно быть мягким и не прилипать к рукам. Тесто смажьте растительным маслом, накройте пищевой пленкой оставьте и в комнате на 1 час.

Шаг 2. Приготовьте изюм в вине. Вино на среднем огне слегка выпарите (минуты 3) и засыпьте в него изюм. Снимите с огня, накройте крышкой, чтобы дать изюму набухнуть. Откиньте изюм на сито, чтобы стекли остаткам вина.

Шаг 3. Груши очистите от кожицы и сердцевины, нарежьте кубиками примерно по 2 см. В сотейник засыпьте сахар и карамелизуйте (сахар не должен быть коричневого цвета, иначе вы его сожгли и будет присутствовать горечь). Введите в сахар сливочное масло и мед, закиньте груши и перемешайте, чтобы соус обволакивал их со всех сторон. Выложите на тарелку и охладите.

Шаг 4. Расстелите на столе хлопковую ткань присыпьте ее мукой и раскатайте тесто до толщины 2-3 мм, затем, подсунув под тесто руки, тыльной стороной растягиваем его как можно тоньше.

Шаг 5. Растянутое тесто разложите на ткани. Смажьте растопленным сливочным маслом и выложите начинку горкой, немного отступив от края. Присыпьте песочной крошкой. Заверните край теста на начинку. Закрутите «колбаску» и защипите края.

Шаг 6. Штрудель смажьте яйцом и сделайте проколы по поверхности. Запекайте в разогретой до 180С духовке примерно 20 минут, до появления золотистой корочки.

Шарлотка

рецепт от шеф-повара Елены Никифоровой, ресторан «Шинок»